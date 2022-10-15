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    首頁　>　南投縣

    南投茶博倒數第2天 馬拉桑野餐歡樂登場 3000人共享美好時光

    南投世界茶業博覽會今天下午在中興新村大操場舉行「馬拉桑野餐趣」活動，500組、逾3000人席地野餐，共享午後時光。（南投縣政府提供）

    南投世界茶業博覽會今天下午在中興新村大操場舉行「馬拉桑野餐趣」活動，500組、逾3000人席地野餐，共享午後時光。（南投縣政府提供）

    2022/10/15 20:21

    〔記者佟振國／南投報導〕接近尾聲的南投世界茶業博覽會，今天下午在南投市中興新村大操場舉行「馬拉桑野餐趣」活動，現場500組民眾、逾3000人齊聚在徐徐涼風及茶香、綠草如茵的環境，品嘗信義鄉特色農特產品及餐點，同時聆聽音樂表演，度過秋日午後美好時光。

    南投世界茶業博覽會活動今天進入第8天，縣府統計參觀人潮逾70萬人次，各展售攤位業績長紅，今天下午在中興新村大操場登場的大型活動「馬拉桑野餐趣」，由信義鄉農會承辦，報名費999元可獲得野餐袋1組，包括信義鄉生產的梅子果凍條、雜糧米麵包、烏梅汁、布農紅茶等在地農特產品，並提供野餐墊，內容超值，又可享受草地野餐樂趣，今年開放報名同樣秒殺，500組瞬間額滿，吸引3000人席地野餐。

    活動也邀請神秘嘉賓「男神主廚」陳德烈，出席代言行銷茶葉、咖啡、巧克力等南投在地產業，並現場示範做泡菜，還有詹姆士樂團音樂表演、南投民族舞蹈團降、魚戲清波樣、花團錦簇舞娉婷、傣鄉風情演出、營北國中的舞獅慶國慶等精彩節目內容，增加遊客野餐樂趣。

    縣府表示，南投世界茶業博覽會將在明天（16日）閉幕，下午2點至4點還有千人封茶活動，想買南投各茶區優質茶葉的消費者要把握最後機會。

    「馬拉桑野餐趣」活動老少咸宜，深獲民眾歡迎。（南投縣政府提供）

    「馬拉桑野餐趣」活動老少咸宜，深獲民眾歡迎。（南投縣政府提供）

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