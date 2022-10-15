暨大護理系成立籌備處 下學年度招生

暨大校長武東星（左）、南投縣長候選人蔡培慧（右）為暨大護理系籌備處揭牌。（記者佟振國攝）

2022/10/15 19:47

〔記者佟振國／南投報導〕歷經多年爭取，教育部核定國立暨南國際大學成立護理學系，今天舉行護理學系籌備處揭牌，明年新學年正式招收大一新生，除了繁星、申請入學，也會透過特殊選才管道提供特定名額給南投縣原住民與弱勢生申請就讀，希望培養更多的護理人才在地服務。

暨大是南投縣唯一的國立大學，雖未成立醫學院，但為培育在地護理人才，優化偏鄉醫療，校方仍積極籌設護理學系，經過多年爭取，教育部已正式核定明年112學年度成立護理學系，招收第1屆新生，明年9月入學，暨大今天為護理學系籌備處揭牌，召募師資、籌備護理設備等工作也全速進行，為學系成立做萬全準備。

民進黨南投縣長候選人蔡培慧指出，擔任立委期間不斷爭取衛福部投入醫療資源在南投，也希望為南投培育更多優秀護理人才留鄉服務，爭取行政院進行衛福部、教育部的跨部會協調合作，暨大護理學系終於敲定。

校長武東星表示，護理系學生除了透過大學繁星、申請入學等方式就讀，也有特殊選才管道保留名額給縣內原住民和弱勢生，讓學生畢業後能夠留在縣內或回到部落就近服務，第1屆護理系師資堅強，已有高達7位副教授級以上的專業教授，未來護理系學生的實習和訓練將由與校方有合作關係的埔里基督教醫院進行協助。

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