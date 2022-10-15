暨大中區戶外探索教育中心揭牌！蔡培慧為幕後推手

縣長候選人蔡培慧實地體驗相關探索設施。（記者佟振國攝）

2022/10/15 12:54

〔記者佟振國／南投報導〕刺激好玩！號稱中部地區設施最完善的國立暨南國際大學「中區戶外探索教育中心」，今天（15日）舉行揭牌儀式，預計明年元月正式啟用，民進黨南投縣長候選人蔡培慧時任立委時向教育部體育署爭取前瞻計畫補助，並由暨大提供校地興建而成，計有60多項的設施，蔡培慧也特地到場體驗，未來暨大也將成為中部地區山野與探索教育的重要場域，嘉惠學子與在地鄉親。

暨大今天舉行創校27年校慶，有多項慶祝活動登場，最吸睛的當屬斥資2800萬元興建的「中區戶外探索教育中心」，已在上週完工驗收，今舉行揭牌儀式，縣長候選人蔡培慧則是積極促成的幕後推手，2019年埔里許多家長串聯表達需要符合探索教育及共融特色遊戲場域，多次交流討論後卻苦無適當場地興建，鎮長廖志城與在地多位議員建議設在暨大。

時任立委的蔡培慧表示，要感謝暨大前校長蘇玉龍及現任校長武東星的全力協助，願提供運動場旁的空間，她才能再向教育部體育署爭取經費，原本規劃2500萬元的建設經費，因校方非常注重安全設施防護，再提高到2800萬元，今年4月動工，完全依照地形、地勢興建，不破壞原有地形地貌，更加環保。

「中區戶外探索教育中心」有包括低、中、高空多達42項探索教育設施，以及周邊體能訓練設備，總計60多項，適合不同年齡層及技術需求的探索設施，在完成專業師資與各級指導員培訓後，預計明年元月正式啟用，將是中部地區最完善的山野、探索教育場域。

暨大校長武東星、蔡培慧、埔里鎮長廖志城等人也親自體驗探索設施，包括索道、自行車過獨木橋等，現場驚叫不斷，直呼真的刺激好玩，應該能抓住學子的心，以後就能供各級學校規劃相關體適能課程使用。

武東星指出，實踐大學社會責任一直是暨大首要目標，非常樂意與地方攜手合作，並配合教育部、南投縣政府推動戶外冒險與山野教育，探索教育中心啟用後會配合特色運動課程，舉辦寒暑假戶外探索教育營隊，甚至結合在地特色納入運動觀光行程，提供多元的戶外遊憩體驗。

此外，暨大壘球場第3期1500萬元機電工程今天也正式開工，讓南投壘球訓練與比賽的重要場地設備更加完善，暨大壘球場工程歷時9年，包括立委馬文君、亞洲壘球聯合會長潘一全爭取教育部第1期1500萬元，陸續又有蔡培慧等人爭取第2、3期1400萬、1500萬元，第3期工程預計明年7月底完工，將成為全國各級學校壘球聯賽競賽及教學場域。

國立暨南國際大學壘球場第3期機電工程今天開工，預計明年7月完工，屆時球場歷時9年分3期建設將大功告成，讓場地設施更加完善。（記者佟振國攝）

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