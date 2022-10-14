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    首頁　>　南投縣

    邊境解封遊南投 首發團大讚日月潭景、茶香蒸臉SPA

    迎接邊境解封，日月潭有來自泰國的首發團體驗遊湖，大讚日月潭景色優美。（日管處提供）

    迎接邊境解封，日月潭有來自泰國的首發團體驗遊湖，大讚日月潭景色優美。（日管處提供）

    2022/10/14 19:21

    〔記者劉濱銓／南投報導〕迎接邊境解封，南投縣各景點今有多個國外首發旅行團造訪，其中日月潭有泰國團參加遊湖，團員大讚日月潭景色優美，日月潭風景區管理處還送上紅茶紀念品；另在參山風景區內的八卦山名間鄉，轄內松柏嶺茶文化主題館則接待馬來西亞旅遊業者踩線團，團員親身體驗「茶薰六覺」，感受茶葉蒸臉與茶香SPA，充滿茶香與品茶的遊程，令國外旅遊業直呼要大力推廣。

    日管處表示，今來到潭區遊湖的泰國旅遊團有29人，管理處也由副處長廖錫標前往迎接，並送上小禮物，泰國團客來到風光明媚的日月潭，也大喊「我愛台灣」表達熱情，由於大日月潭地區不論景點、農村或飲食、伴手禮都很有特色，希望外國團客遊湖留下難忘回憶，也能帶著更多家鄉親友再度造訪，體驗日月潭之美。

    參山風景區管理處表示，感謝大馬踩線團選擇松柏嶺茶文化主題館為首站，透過結合在地茶鄉與體驗遊程，讓外國遊客感受「茶薰六覺」臉部薰蒸、茶面膜SPA，以及古式烤茶等，深度認識松柏嶺茶鄉特色。

    參與茶葉遊程的大馬旅行社總會長包一雄說，台灣是大馬民眾首選旅遊目的地，過往每年到台灣的遊客估計53萬人，希望藉由踩線與在地旅遊業交流，推廣台馬兩地旅遊，促進觀光發展。

    迎接邊境解封，日月潭有來自泰國的首發團體驗遊湖，日管處副處長廖錫標（前排左）前往迎接，還送上紅茶紀念品。（日管處提供）

    迎接邊境解封，日月潭有來自泰國的首發團體驗遊湖，日管處副處長廖錫標（前排左）前往迎接，還送上紅茶紀念品。（日管處提供）

    迎接邊境解封，參山風景區名間鄉松柏嶺茶文化主題館，接待馬來西亞旅遊業踩線團，提供茶葉蒸臉與茶香SPA體驗。（參山處提供）

    迎接邊境解封，參山風景區名間鄉松柏嶺茶文化主題館，接待馬來西亞旅遊業踩線團，提供茶葉蒸臉與茶香SPA體驗。（參山處提供）

    迎接邊境解封，參山風景區名間鄉松柏嶺茶文化主題館，接待馬來西亞旅遊業踩線團，提供茶葉蒸臉與茶香SPA體驗。（參山處提供）

    迎接邊境解封，參山風景區名間鄉松柏嶺茶文化主題館，接待馬來西亞旅遊業踩線團，提供茶葉蒸臉與茶香SPA體驗。（參山處提供）

    迎接邊境解封，參山風景區名間鄉松柏嶺茶文化主題館，接待馬來西亞旅遊業踩線團，推廣松柏嶺茶鄉。（參山處提供）

    迎接邊境解封，參山風景區名間鄉松柏嶺茶文化主題館，接待馬來西亞旅遊業踩線團，推廣松柏嶺茶鄉。（參山處提供）

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