長期奉獻偏鄉醫療 埔基2前院長獲暨大名譽博士學位

埔基前院長黃蔚、趙文崇（左、右）獲頒國立暨南國際大學名譽博士學位。（記者佟振國攝）

2022/10/13 19:05

〔記者佟振國／南投報導〕三喜！南投縣埔里基督教醫院前院長黃蔚、趙文崇行醫近半世紀，更把人生黃金歲月奉獻偏鄉醫療，擔任院長期間正值921大地震災區兵荒馬亂及百廢待舉的重建時期，帶領埔基成為偏鄉居民堅實的醫療後盾，國立暨南國際大學則是頒贈管理學院名譽博士學位，表彰個人與機構的貢獻，包括先前的挪威宣教士徐賓諾，埔基已有3位院長獲頒名譽博士學位，也在地方傳為佳話。

暨大表示，埔基是醫療機構，是以機構力量在照顧埔里及周邊偏鄉民眾，但名譽博士並沒有頒給機構的例子，因此從機構中的領導人來看，黃蔚率領埔基醫護在921地震中照顧重災區的災民，並關懷弱勢長輩、幼童，成為現今長照制度的開端，挽救了多少生命和心靈，對埔里的意義重大；趙文崇接棒後將埔基從偏鄉地區醫院提升為地區教學醫院，籌建耐震醫療大樓，讓大埔里地區民眾可以享有高品質的醫療服務，成為偏鄉居民堅實的醫療後盾，因此頒贈2人名譽博士學位，也是對整個埔基團隊的感謝。

黃蔚專長免疫風濕科，1994年放棄台中榮總公職醫師，憑著對神信仰與虔誠服事精神，轉任埔基院長，到任後積極召募醫師，加強偏鄉山地醫療服務，在其帶領下埔基獲第10屆醫療奉獻獎團體獎。

趙文崇則是小兒神經科專科醫師，早年南投缺乏發展遲緩兒童評估中心，2003年擔任院長即著手規劃兒童發展與學習評估計畫，設立兒童成長中心，專責執行兒童發展與學習相關業務，並親自主持帶領團隊、承辦遲緩兒童評估計畫，成為南投縣首家兒童發展聯合評估中心。

2人行醫近半世紀，原先與埔基阿公徐賓諾的態度一致，婉謝暨大頒贈名譽博士學位，透過暨大說明，希望藉此讓社會更重視偏鄉的醫療發展與需求，2人才同意接受，也期許未來暨大將開辦護理系，讓埔里在地大學、醫院的合作與連結更加緊密，培育在地護理人才，持續精進在地醫療品質。

埔基前院長黃蔚、趙文崇（左、右）對於到埔基服務，都表示是上帝的安排。（記者佟振國攝）

趙文崇是小兒神經科專科醫師，非常重視偏鄉遲緩兒早期療育。（記者佟振國攝）

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