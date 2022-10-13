化身外送員送政見牛肉 許淑華︰讓青年在南投生根發展

國民黨南投縣長參選人許淑華與南投戲院合作推出外送員競選短片。（圖由許淑華競總提供）

2022/10/13 16:23

〔記者謝介裕／南投報導〕疫情衝擊下，外送服務已成為大小朋友日常生活中不可缺少的一部分，南投縣最近有位人稱「滑不膩的外送華叔（哥）」十分火紅，原來這是國民黨參選人許淑華與南投戲院青創團隊腦力激盪而出的創意，影片中的「華叔（哥）」就代表許淑華，且外送的也不是一般餐點、飲料等食物，而是政見牛肉，藉由外送短片手法呈現，令人會心一笑!

許淑華指出，南投市在電影院鼎盛時期曾多達4家，目前僅剩南投戲院1家，同時也是全台最資深的戲院，從1920年營運迄今已102年，因新冠疫情，加上目前影音串流服務的KKTV、LINETV等諸多平台，上電影院的人已不如以往，但南投戲院在第3代負責人蔡杰峰帶領的青創團隊注入新的思維下，不但把老戲院經營得有聲有色，且還成功轉型老戲院成為地方觀光熱點，叫人刮目相看。

在此前提下，許淑華競選團隊特別與青創團隊合作，以外送詼諧短片的方式推出政見牛肉，包括青年事務窗口、親善動物育樂園區、青農基金、噗噗共乘等，且在南投戲院電影放映前，「滑不膩的外送華叔（哥）」就會先出來播送，以拉近與群眾之間距離，進而達到競選政見宣傳效果。

許淑華指出，為服務偏鄉交通不便，若她能順利當選縣長，一定全力推動噗噗共乘計畫，縮短鄉親返家路程，提升就醫、就學交通便利性，其次，農業是南投重要的經濟命脈之一，人口老化及外流導致農業發展緩慢，未來將常設南投好物專賣區，同時設立青年基金及青年事務窗口，整合青年留鄉相關計畫資源，處理青年創業、就學、青年住宅、社會參與等不同面向問題，讓青年在南投生根發展不再是遙不可及的夢想。

國民黨南投縣長參選人許淑華（左）在南投戲院拍攝化身外送員推競選政見情形。（圖由許淑華競總提供）

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