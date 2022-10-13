虐殺仲介強盜金飾現金 泰籍移工被起訴

泰籍移工力瓦虐殺張姓移工仲介，強盜其金飾和現金，還若無其事回去工廠上班，後來在工廠宿舍被捕。（資料照）

2022/10/13 17:00

〔記者陳鳳麗／南投報導〕泰籍移工力瓦相中南投張姓移工仲介身上的金飾和家中現金，以球棒爆打其頭和身體，再掐頸部、再以電線纏繞頸部及雙手，最後再用衣服纏繞、綁住張男口鼻致其窒息死亡，並強盜死者手上金飾變賣，部分款項透過地下匯兌回泰國，強盜殺人後還若無其事上班，今天被南投檢方依強盜殺人罪嫌起訴。

南投市張姓男子因會泰語會幫泰籍移工翻譯或地下匯兌，有些泰籍移工經常在其住處出入，與其交情不錯，力瓦就是其中一人，而他長期出入該地點，熟知張男身上的包包都帶著10多萬元現金，手上、脖子、手指都有金飾，覬覦其金飾和現金已久的他，選在今年父親節深夜11時多進入張住處。

起訴書指出，力瓦以球棒毆打張男的頭部和身體時，他根本來不及反應，任其毆打後又被力瓦以手掐其頸部，致舌骨及甲狀軟骨斷裂後已意識不清，力瓦再持電線纏繞張男頸部及雙手，將電線綑綁在沙發腳，並以白色衣服纏繞、綁住口鼻，致張男當場窒息死亡。

力瓦見張男已無法反抗，強取其穿戴在身上的金項鍊1條，上面有1黃金戒指造型墜子，及拔走其金手鍊1條、金戒指1個，銀色戒指1個得手後，再取走張男放置房屋內的手機和背包內的現金10多萬元、金耳墜2只及不詳數量的金飾。當晚他還留在該房子，並將房間電源開關關閉，製造張男已休息的假象，隔日清晨5時多騎電動自行車離去，並將作案用手套、外套和張男手丟到貓羅溪深洲堤防的溪流中讓其流走。

張男的姊姊上午去為張男送早餐，才發現弟弟已死亡。而力瓦當天晚上還到銀樓兌換金項鍊1條，金戒指重量比換得項鍊重，因此銀樓還給他現金5萬元，力瓦以地下匯兌將2萬6100元匯回泰國，又還了2萬元給2名泰籍友人，深夜再將現金3萬元及甫換得之新金項鍊1條，交給潘姓女友。

警方8月11日凌晨在力瓦工作的工廠宿舍逮捕他，並起出所有遭強盜之金項鍊1條、金手鍊1條、銀色戒指1個、金耳墜2只及力瓦犯案時所穿著之迷彩上衣、黑色長褲、黑色拖鞋等物。力瓦十分狡詐，被逮後一度卸責，並稱有共犯，經檢方抽絲剝繭後確認兇手僅其1人。

據了解，力瓦涉犯強盜殺人罪，依刑法第332條規定可處死刑或無期徒刑。

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