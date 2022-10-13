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    首頁　>　南投縣

    恐怖！男跟老父吵架嗆開瓦斯同歸於盡 15歲女兒急報警阻悲劇

    南投縣李男與父親吵架氣到開瓦斯揚言一起死，女兒機警報警阻止悲劇發生，南投地院法官判處李男拘役55日。（記者陳鳳麗攝）

    南投縣李男與父親吵架氣到開瓦斯揚言一起死，女兒機警報警阻止悲劇發生，南投地院法官判處李男拘役55日。（記者陳鳳麗攝）

    2022/10/13 12:46

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣李姓中年男子，平日與父親和3名兒女同住，因與父親吵架就失去理智，跑到廚房打開瓦斯桶讓其漏氣，揚言要同歸於盡，李男的女兒聞到瓦斯味趕緊打110報案，警方趕到該處時，屋內佈滿濃的瓦斯氣體，警員火速關掉瓦斯，在穩定李男情緒後將他移送法辦，南投地院法官近日將該莾男以洩漏氣體罪名，判處拘役55日。

    家住南投縣草屯鎮的李姓男子，是在今年8月下旬的上午8點多，因細故和同住的父親發生口角，兩人火氣都很大，愈吵愈兇，李男憤怒之下大喊「我要開瓦斯，大家一起死！」，隨即其15歲女兒聞到瓦斯味，當下即決定報案以免發生悲劇，而草屯警方也很快趕到，一進屋就聞到濃濃的瓦斯味，1警員負責看顧李男並安撫其情，打開門窗，另一警則到廚房將瓦斯桶關掉，解除危機。

    李男後來情緒穩定下來後，才驚覺自己差點做了恐怖的事，事後也表示非常後悔，因為單親的他，家裡有3個小孩都是父親在幫忙照顧，只因與父親吵架想對其父表達不滿就開瓦斯，因為他必須外出工作才能養家，請法官能給他自新機會。南投地院法官衡酌其家庭狀況後，以洩漏氣體罪名，判處拘役55日，易科罰金折合5萬5000元。

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