日月潭百年老榕樹生病半年奄奄一息 民盼移除避倒塌壓傷人

日月潭風景區水里鄉車埕鐵道旁的百年老榕樹枝葉光秃，呈現奄奄一息之勢。（記者謝介裕攝）

2022/10/13 12:00

〔記者謝介裕／南投報導〕日月潭風景區水里鄉車埕遊憩區重要地標-百年老榕樹，因罹患「樹癌」褐根病，導致氣虛且枝葉稀疏，儘管日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）於今年4月邀請專家前來醫治，但迄今已過了半年，不但未見起色，且枝葉幾乎掉到光禿，毫無生機可言，地方民眾懷疑老榕樹已枯死，盼能儘速移除，以免像南投市南陽路榕樹公無預警倒塌壓傷民眾的意外重演。

位於日月潭風景區車埕舊遊客中心前鐵道廣場的老榕樹，於1921年栽種，迄今樹齡已101歲，不只是遊客駐足休憩的熱門景點，更是陪伴地方民眾成長的老朋友，以致日管處接獲民眾反映，老榕樹疑似生病，枝葉不再翠綠、茂密後，也火速聯繫農委會特有生物研究保育中心專家到現場為其診治，並在確定罹患「樹癌」褐根病後，也透過注射抑菌等藥劑方式，給予積極治療。

日管處表示，社區民眾擔憂老榕樹枯死，約15公尺、5層樓高度的老榕樹，形同不定時炸彈般危及往來民眾安全，萬一突然倒塌造成車輛被壓毀或人員受傷情況發生，更可能有國賠之虞，該處可理解也十分重視，但未到最後一刻也絕不會輕易放棄搶救老榕樹的生命，因此將依植物專家原先安排的療程持續做到今年的年底，屆時，如效果不佳，再邀地方人士及植物專家就是否移除或補植等各種方案進行討論。

不過，在搶救期間，日管處也特別增設雙重防護措施，除在樹身架設鐵架強化老榕樹支撐力，外圍則再架設圍籬作為警戒區，並呼籲民眾不要靠近，更不可闖進，以避免意外發生。

日月潭風景區水里鄉車埕鐵道旁的百年老榕樹枝葉光秃，日管處現架設鐵架及圍籬雙重防護方式進行搶救。（記者謝介裕攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法