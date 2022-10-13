為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    日月潭百年老榕樹生病半年奄奄一息 民盼移除避倒塌壓傷人

    日月潭風景區水里鄉車埕鐵道旁的百年老榕樹枝葉光秃，呈現奄奄一息之勢。（記者謝介裕攝）

    日月潭風景區水里鄉車埕鐵道旁的百年老榕樹枝葉光秃，呈現奄奄一息之勢。（記者謝介裕攝）

    2022/10/13 12:00

    〔記者謝介裕／南投報導〕日月潭風景區水里鄉車埕遊憩區重要地標-百年老榕樹，因罹患「樹癌」褐根病，導致氣虛且枝葉稀疏，儘管日月潭國家風景區管理處（簡稱日管處）於今年4月邀請專家前來醫治，但迄今已過了半年，不但未見起色，且枝葉幾乎掉到光禿，毫無生機可言，地方民眾懷疑老榕樹已枯死，盼能儘速移除，以免像南投市南陽路榕樹公無預警倒塌壓傷民眾的意外重演。

    位於日月潭風景區車埕舊遊客中心前鐵道廣場的老榕樹，於1921年栽種，迄今樹齡已101歲，不只是遊客駐足休憩的熱門景點，更是陪伴地方民眾成長的老朋友，以致日管處接獲民眾反映，老榕樹疑似生病，枝葉不再翠綠、茂密後，也火速聯繫農委會特有生物研究保育中心專家到現場為其診治，並在確定罹患「樹癌」褐根病後，也透過注射抑菌等藥劑方式，給予積極治療。

    日管處表示，社區民眾擔憂老榕樹枯死，約15公尺、5層樓高度的老榕樹，形同不定時炸彈般危及往來民眾安全，萬一突然倒塌造成車輛被壓毀或人員受傷情況發生，更可能有國賠之虞，該處可理解也十分重視，但未到最後一刻也絕不會輕易放棄搶救老榕樹的生命，因此將依植物專家原先安排的療程持續做到今年的年底，屆時，如效果不佳，再邀地方人士及植物專家就是否移除或補植等各種方案進行討論。

    不過，在搶救期間，日管處也特別增設雙重防護措施，除在樹身架設鐵架強化老榕樹支撐力，外圍則再架設圍籬作為警戒區，並呼籲民眾不要靠近，更不可闖進，以避免意外發生。

    日月潭風景區水里鄉車埕鐵道旁的百年老榕樹枝葉光秃，日管處現架設鐵架及圍籬雙重防護方式進行搶救。（記者謝介裕攝）

    日月潭風景區水里鄉車埕鐵道旁的百年老榕樹枝葉光秃，日管處現架設鐵架及圍籬雙重防護方式進行搶救。（記者謝介裕攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    預訂跨年雙人房無故遭取消 飯店：有問題就去投訴
    2022/10/09 22:07

    預訂跨年雙人房無故遭取消 飯店：有問題就去投訴
    獨家》惡作劇還是放生？日月潭竟有水母 釣客PO影片1次抓到2隻
    2022/10/08 18:15

    獨家》惡作劇還是放生？日月潭竟有水母 釣客PO影片1次抓到2隻

    2022臺灣女孩日：新世代情感世界座談
    日月潭魚虎「變臉」？專家分析原因
    2022/10/08 10:43

    日月潭魚虎「變臉」？專家分析原因
    日月潭電撈7000隻魚虎！水下聲納探到魚球 赫見沉船、2米大魚
    2022/10/07 13:03

    日月潭電撈7000隻魚虎！水下聲納探到魚球 赫見沉船、2米大魚

    國泰世華銀行基金會《大樹計畫》送愛偏鄉19年
    日月潭水社壩棧道「翹高高」 巡查全面檢修
    2022/09/30 12:25

    日月潭水社壩棧道「翹高高」 巡查全面檢修
    南投縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播