南投茶博會潮茶食尚館 DIY體驗調製「潮茶」

南投茶博會潮茶食尚館推出「潮茶」DIY體驗，讓客自行調製出專屬的茶飲。（記者張協昇攝）

2022/10/13 10:08

〔記者張協昇／南投報導〕原來茶也可以這樣喝！目前正在中興新村舉行的南投世界茶業博覽會，設置逾30個主題展館，其中潮茶食尚館，融入調酒、手搖飲及瓶中花等多重概念，推出「潮茶」DIY體驗，讓遊客在透明的小酒瓶中放入五顏六色的有機花草點綴及增添氣味後，再倒入南投在地的茶、檸檬汁及汽泡水等調製出專屬的茶飲，用最潮、最時尚方式喝茶。

2022南投世界茶業博覽會，結合巧克力咖啡節，國慶日連假於中興新村登場後，已湧入逾20萬人次遊客，許多主題展館都規劃DIY體驗活動，像是台灣原生茶葉館，設置AR互動體驗區和擴增實境、動畫區，利用元宇宙概念帶領遊客探索台灣七大原生山茶茶區；在茶業生活大學館，國立暨南國際大學則推出「茶與鮮奶」的對話，讓親子體驗製作茶香蛋黃酥。

其中以鹿谷太極茶學院設置的潮茶食尚館，推出的「潮茶」DIY，顛覆了傳統喝茶方式最為特殊。太極茶學院院長張淑貞表示，「潮茶」調製方式，首先是讓遊客自己選擇各種顏色的擇花及薄荷草等有機花草放入透明的小酒瓶中，除美化瓶身外，也可增添氣味，緊接著將茶酒、檸檬汁、茶糖及茶湯依序緩慢倒入瓶中，過程中會產生漸層顏色效果，搭配五顏六色花草，相當漂亮，最後加滿汽泡水即完成「潮茶」，可以保存3天，隨身帶著品飲。

張淑貞說，時下年輕人愛喝手搖飲，但可能不喜歡傳統泡茶品茗方式，希望藉由「潮茶」DIY讓人享受調製過程的樂趣，也營造一種符合年輕人追求時尚的喝茶氛圍，讓茶能多元呈現，歡迎民眾來體驗。

「潮茶」調製過程產生漸層顏色，五顏六色的有機花草點綴，相當漂亮。（記者張協昇攝）

調製好的「潮茶」，裡頭五顏六色的有機花草點綴。（張淑貞提供）

南投茶博會潮茶食尚館推出「潮茶」DIY體驗，讓茶多元呈現，以時尚方式品茶。（記者張協昇攝）

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