火刺木艷紅果VS變葉植物換裝秀 杉林溪「人鳥趴」添走讀教育味

南投縣杉林溪森林生態渡假園區內銀杏樹，因東北季風南下，逐漸上演由綠轉黃的換裝秀，與倒映湖面景緻，交織出明信片般美景。（圖由杉林溪森林生態渡假園區提供）

2022/10/13 07:14

〔記者謝介裕／南投報導〕隨著東北季風增強，天氣逐漸變冷，南投縣杉林溪森林生態渡假園區內的銀杏、水杉等變葉植物，也開始上演葉片由綠轉黃的換裝秀之際，台東火刺木也不讓變葉植物專美於前，翠綠的果實也呈現紅通通的模樣，吸引大批鳥兒來回穿梭枝叢花果間覓食，鳥友們也爭相捕捉其身影，一場鳥追果、人尋鳥的「人鳥趴」於焉展開，更讓民眾多了一分自然生態「走讀」的教育意義。

「台東火刺木」為台灣原生種，多半生長在台東、綠島、蘭嶼低海拔河床上，是一種能耐貧脊及乾旱的植物。而其名為火刺木的原因，就是因為它的身上長滿了尖刺，且果實成熟後，顏色為紅色，使得整棵樹如火紅般鮮豔，才會被稱作火刺木，加上枝條似古代狀元帽上的裝飾，所以也叫「狀元紅」，屬於保育等級植物。

惟在人為不當開發下，台東火刺木數量日益減少，杉林溪森林生態渡假園區遂於十多年前加入復育行列，隨著東北季風到來，也似向外界訴說果實已進入成熟期，吸引許多鳥兒前來覓食，且多半不在意民眾盯著牠們在樹叢或枝椏上大啖美食，可愛又逗趣的模樣，讓人想不多看一眼也難。

杉林溪森林生態渡假園區自然教育中心館長江華章指出，台東火刺木植株高度從1公尺至3公尺不等，民眾可近距離欣賞鳥兒的風采，若加上簡易雙筒望遠鏡輔助，賞鳥效果將更棒，同時園區也會提供導覽解說服務，有需要者可向自然教育中心預約申請，共為保護自然生態盡分心力。

南投縣杉林溪森林生態渡假園區因台東火刺木果實紅了，吸引大批鳥友準備各式各樣攝影器材前來捕捉鳥兒身影。（圖由杉林溪森林生態渡假園區提供）

南投縣杉林溪森林生態渡假園區內的台東火刺木進入結果期，火紅果實是一大特色。（圖由杉林溪森林生態渡假園區提供）

南投縣杉林溪森林生態渡假園區內的台東火刺木進入結果期，火紅果實吸引各種鳥兒前來覓食。（圖由杉林溪森林生態渡假園區提供）

南投縣杉林溪森林生態渡假園區內的台東火刺木進入結果期，火紅果實吸引各種鳥兒前來覓食。（圖由杉林溪森林生態渡假園區提供）（

南投縣杉林溪森林生態渡假園區內的台東火刺木進入結果期，火紅果實吸引各種鳥兒前來覓食。（圖由杉林溪森林生態渡假園區提供）

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