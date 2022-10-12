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    首頁　>　南投縣

    看好國內高端農業前景 8年級女生投入有機水耕蔬菜

    高架栽種的水耕蔬菜，農民作業不必再彎腰駝背。（記者佟振國攝）

    高架栽種的水耕蔬菜，農民作業不必再彎腰駝背。（記者佟振國攝）

    2022/10/12 19:11

    〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉南豐村最近誕生鄉內首座溫室有機水耕蔬菜園，園主是農民潘宏欽與8年級的女兒潘郁綺、潘郁昀，姊妹原本從事翻譯、美容工作，看到高端農業的前景，毅然返鄉助老爸一臂之力，新一代的水耕蔬菜更加環保節能，還能以最小土地創造最大產值，收成獲得都會區大飯店餐廳青睞採用，也有助提升收益。

    潘宏欽於仁愛鄉南豐村經營種苗場，有鑑於傳統土耕短期蔬菜需要大量土地、水源、肥料、藥劑，造成大地環境的負擔，數年前旅居荷蘭友人以該國農業經驗，建議不妨嘗試有機水耕蔬菜，他也前往水耕農業蓬勃發展的馬來西亞考察，評估南豐村海拔、氣候適中，透過仁愛鄉農會協助溫室資材補助及培訓課程，鄉內首座溫室有機水耕蔬菜園就此誕生，今年正式量產，作物包括紅、綠甜脆萵苣、橡木葉萵苣等。

    潘宏欽表示，新一代水耕（管耕）蔬菜，以耐用PVC管每隔23公分栽種1株，使用少量培養土，取代大片海綿、保麗龍更環保，1釐地可密集栽種5000株，土耕面積則要1分地，兩者相差10倍，至於溫度、水、液肥透過儀器控制，降低環境影響因素，生菜栽種21天即可收成，更優於土耕的45天，現在栽種的有機生菜獲都會區飯店餐廳青睞採用，有助提升收益。

    2個8年級的女兒也返鄉助老爸一臂之力，大女兒潘郁琦淡大西語系畢業即赴尼加拉瓜擔任翻譯，又到日本航空公司擔任地勤，小女兒潘郁昀大學畢業從事美容事業，他們從小跟著父親在種苗場幫忙，覺得務農很辛苦，根本不在就業選項，但是她們跟著父親出國考察有機水耕，也認為高端農業在國際及台灣均具有前景，決定轉換跑道從頭學起，現在也從門外漢變成專業青農準備接班，日後還要擴大栽種面積，也透過網路行銷自家蔬菜箱，讓一般消費者也能品嘗健康優質的生菜。

    透過南投縣仁愛鄉農會協助輔導，南豐村誕生全鄉首座溫室有機水耕蔬菜園。（記者佟振國攝）

    透過南投縣仁愛鄉農會協助輔導，南豐村誕生全鄉首座溫室有機水耕蔬菜園。（記者佟振國攝）

    農民潘宏欽與八年級女兒潘郁琦、潘郁昀看中高端農業前景，共同投入有機水耕栽種。（記者佟振國攝）

    農民潘宏欽與八年級女兒潘郁琦、潘郁昀看中高端農業前景，共同投入有機水耕栽種。（記者佟振國攝）

    潘宏欽的有機水耕生菜，除供應中、北部大型飯店餐廳，並推出自有品牌蔬菜箱，讓消費者也能享用高品質的有機生菜。（記者佟振國攝）

    潘宏欽的有機水耕生菜，除供應中、北部大型飯店餐廳，並推出自有品牌蔬菜箱，讓消費者也能享用高品質的有機生菜。（記者佟振國攝）

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