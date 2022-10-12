南投鐵鎚殺妻箱屍案 二審維持原判狠夫15年徒刑

南投縣去年傳出血腥殺妻案，周姓男子因家庭經濟與蔡姓妻子爆發激烈口角後，竟狠心殺妻後裝入大紙箱中，逃往北部躲藏9天後才投案。（資料照）

2022/10/12 17:38

〔記者許國楨／台中報導〕南投縣去年傳出血腥殺妻案，周姓男子因家庭經濟與蔡姓妻子爆發激烈口角後，竟狠心殺妻後裝入大紙箱中，逃往北部躲藏9天後才投案，留下兩年幼孩子令人鼻酸，周男一審被依殺人罪判刑15年，妻子父母不服請求檢方上訴求處無期徒刑，案經台中高分院審酌，認有期徒刑15年之刑度仍屬適當，判處駁回，仍可上訴。

這起人倫悲劇發生在去年5月7日，36歲周姓男子因長期負債與經濟壓力而與妻子蔡女感情生變，當天清晨雙方爆發激烈口角後，周竟持鐵鎚朝蔡頭部猛力敲擊，蔡女反抗時，周又坐在她身上壓制，並以手掐住頸部致身亡，周殺妻後還拿紙箱、膠帶包裹屍體，直到9日早上8點多，將2名年幼小孩交給妹妹後逃逸，後因周的岳父、岳母多次聯繫女兒都沒下文，經報警後才查出周男殘忍殺害老婆。

警方勘查現場，尋獲周男留下的遺書，親筆寫下殺妻自白，而涉案周嫌逃往台北萬華區躲藏9天後才投案，南投地院一審依殺人罪判周15年，蔡的家屬認為原判決量刑過輕具狀請求檢察官上訴，對周男求處無期徒刑。

台中高分隊審酌，周男童年時期，其父未善盡家庭角色，其大學畢業、婚後家庭結構大致完整，還有2名子女待養，上尉軍職退伍後從事保險業，然有借貸、挪用客戶保險費等方式因應金錢缺口，犯案後雖坦承，但造成2名子女無母可依，岳父母也痛失女兒，悲痛莫名。

法官認為，周無前科，家屬求處無期徒刑，尚嫌過重，一審先送重大矚目案件量刑前評估調查，具體仔細斟酌刑法第57條各款所列量刑事由，判處有期徒刑15年仍屬適當，並無量刑過輕之不當，檢方依告訴人請求上訴應量處無期徒刑之刑度，尚無理由，予以駁回。

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