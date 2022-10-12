許淑華稱再批碩論就提告 檢舉人：製造寒蟬效應

許淑華論文抄襲案未達撤銷學位程度，許對此稱，若再有人針對論文提出高見，一定採取法律行動；檢舉論文的民進黨南投縣議員參選人曾琮愷說，此舉猶如製造寒蟬效應。（記者劉濱銓攝）

2022/10/12 14:45

〔記者劉濱銓／南投報導〕國民黨南投縣長參選人許淑華碩士論文案，經逢甲大學學倫會審查，確認有「不當引述」瑕疵，但未達撤銷學位程度。許淑華今召開記者會呼籲，若再有人針對論文提出高見，一定會以法律行動，維護自己與學校聲譽；對此，檢舉論文的民進黨南投縣議員參選人曾琮愷說，許的論文不當引述，被學校認證有瑕疵，為何不能公開評論，許難道要用興訟製造寒蟬效應？他講的都是事實，歡迎來告。

許淑華今開記者會表示，逢甲大學成立已60年，學倫會的召開是極其嚴謹，其審定結果論文屬於原創，至於「不當引述」她會儘速修正，並呼籲競爭對手，不要踐踏學術專業，若再有人針對論文提出高見，她一定會維護自己跟學校的聲譽，採取法律行動。

曾琮愷表示，評論許淑華論文，她就喊告，這種行為猶如許淑華競總副主委林昆熠，公然在LINE群組索取蔡培慧車牌號碼，讓人懷疑是想藉由掌握蔡培慧行蹤，對其支持者進行施壓，是要製造恐懼與寒蟬效應。

他也說，許淑華應趕緊修改論文，而非補正前大喊對他人提告，這種製造寒蟬效應的行為，就跟林昆熠一樣，非常不可取，並呼籲若有人因評論許淑華論文而被告，可以找他協助，不要姑息許淑華無理打壓。

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