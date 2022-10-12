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    首頁　>　南投縣

    訪「瓶中建築師」 蔡培慧讚農村工藝、將結合食農推廣

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧（右），拜訪魚池鄉「瓶中建築師」許煌烟（左），大讚其建築與農村作品精湛，將結合食農教育推廣。（圖由蔡培慧團隊提供）

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧（右），拜訪魚池鄉「瓶中建築師」許煌烟（左），大讚其建築與農村作品精湛，將結合食農教育推廣。（圖由蔡培慧團隊提供）

    2022/10/12 14:08

    〔記者劉濱銓／南投報導〕民進黨南投縣長參選人蔡培慧，日前拜訪魚池鄉86歲草根藝術家許煌烟，許以精湛竹籤黏貼技法，將世界知名建築巴黎鐵塔、台北101等「收服」進玻璃瓶內，被譽為「瓶中建築師」。蔡培慧說，許大師不僅創作建築，還有早期水車、牛車作品，甚至有可運轉的碾米器，具體而微展現農村工藝，當選將舉辦展覽，並結合食農教育推廣，讓年輕一代認識農家智慧。

    蔡培慧表示，南投各地有不少草根藝術家、工藝師，惟過去對這些創作者較缺乏系統性的蒐集與紀錄，未來會統整各地藝術與工藝家，進行訪談撰寫成書，並以影像記錄，將珍貴的藝文資產留存下來。

    尤其「瓶中建築師」許煌烟的作品，不僅呈現世界知名建築之美，還傳達他投身創作時的堅持與不懈精神，值得大家效仿，此外，除了瓶中建築，許大師也有創作水車、牛車等，呈現台灣早期的農村器具，這些器具工藝現在已很少見，未來不僅會辦展覽，也會結合食農教育，帶學子實地參訪，動手做農具模型與食農DIY，讓年輕一代體驗農村與農業生產。

    許煌烟則說，蔡培慧能來拜訪他很開心，他也熱情介紹各式作品，蔡也透露，未來將規劃學生戶外參訪，並將他的作品結合食農教育，讓更多人認識農村工藝，他覺得非常有意義，也很肯定蔡培慧的用心。

    南投魚池鄉「瓶中建築師」許煌?，除了創作知名建築物，也製作可運轉的碾米器等農具。（圖由蔡培慧團隊提供）

    南投魚池鄉「瓶中建築師」許煌?，除了創作知名建築物，也製作可運轉的碾米器等農具。（圖由蔡培慧團隊提供）

    南投魚池鄉「瓶中建築師」許煌?，創作的「瓶中建築」除了知名建築物，還有農村水車等器具。（記者劉濱銓攝）

    南投魚池鄉「瓶中建築師」許煌?，創作的「瓶中建築」除了知名建築物，還有農村水車等器具。（記者劉濱銓攝）

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