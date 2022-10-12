男「撿到」逾125公斤台灣扁柏 判刑1年1月併罰110萬元

男子開車去屯原登山口停車場接朋友，把空地上的台灣扁柏搬上車，4塊台灣扁柏合計重125公斤多。（南投地檢署提供）

2022/10/12 12:41

〔記者陳鳳麗／南投報導〕載朋友順便當山老鼠！曹姓男子到仁愛鄉屯原登山口載兩名友人下山，在等待時發現不知是誰竊取的4塊台灣扁柏，共重125.65公斤，於是先把木頭搬上車再載友人下山，當晚南投林管處就通知仁愛警方在仁愛鄉春陽村的路口攔截到車輛，起出這些價值10萬多元的木頭，南投地院近日將曹男依竊取森林主產物貴重木罪名，判刑1年1月，併科罰金110萬元。

判決書指出，從事食品批發工作的曹姓男子，今年7月4日傍晚開車載林姓男子，前往仁愛鄉能高越嶺古道屯原登山口停車場，等待要搭便車下山的李姓男子下山，林姓男子往裡面走要接李姓男子，而他在停車場等待時，突然在附近一空地看到有鋸切好的木塊，走近一看是剛鋸下飄散出香味的台灣扁柏，他見四下無人便把重達125.65公斤的4塊台灣扁柏搬上後車廂，等李、林兩人走到停車場後，即連人帶木材開車載下山。

車子開到仁愛鄉春陽村某路口前，仁愛警方就接獲南投林管處通知在該處攔截，當場就在車內查獲4塊台灣扁柏，價值10萬7811元，李、林兩名男子南投檢方不起訴處分，而曹姓男子在被起訴後，於南投地院審理時坦承犯行，近日被南投地院法官以竊取森林主產物貴重木罪名，判刑1年1個月，併科罰金110萬元。

警方攔截後，連人帶木頭載回仁愛警分局。（南投地檢署提供）

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