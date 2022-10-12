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    首頁　>　南投縣

    許淑華論文案自稱清白 蔡培慧：依台大標準就是抄襲

    蔡培慧說許淑華的論文在台大的標準就抄襲，對逢甲大學的判定百思不得其解，更認為許淑華與清白何關？（蔡培慧競選總部提供）

    蔡培慧說許淑華的論文在台大的標準就抄襲，對逢甲大學的判定百思不得其解，更認為許淑華與清白何關？（蔡培慧競選總部提供）

    2022/10/12 12:47

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨南投縣長參選人許淑華被指涉嫌論文抄襲，逢甲大學昨審定不當引述，但未達「違反學術倫理情節重大」的程度，許淑華稱「清白一直都在」，民進黨南縣長參選人蔡培慧對此表示，許淑華的論文依台大標準就是抄襲，對逢甲的判定百思不得其解，更指許淑華不只論文32頁不當引述須修改，且許背後團隊後援會召集人有治平對象，本就有爭議的副主委林昆熠要人抄她的車號，許淑華及其團隊與清白何關？

    逢甲大學學術倫理審定委員會，昨日判定不當引述，原創作仍屬許淑華，而其內容不當引述有32頁，必須在這學期內完成修改送學校備查，許淑華不只昨晚發聲明稱「清白一直都在」，今天上午再大動作於國民黨南投縣黨部開記者會。

    蔡培慧今天對許淑華在論文案稱自己清白一事表示，許淑華論文雷同率的比例，在台大早就是抄襲，對逢甲大學給予不當引述，還讓其修改的判定，真的百思不得其解。

    蔡培慧說，許淑華的論文該檢討就檢討，該修正就修正改善，跟清白到底有何關係？況且許淑華團隊的背後不管是後援會召集人是治平對象，其競總副主委林昆熠原本就有爭議，而前幾天更要人查她的車號，讓人心生畏懼，所以說許淑華與清白扯上關係，不知此事如何指涉？

    蔡培慧也說，林昆熠胡亂編造她尋求林昆熠支持，找他去行政院中部聯合服務中心，後來被拒絕才見笑轉生氣抹黑，事實上她在行政院中部聯合服務中心時，邀請了南投各方與談，不論是當時的水利會還是農會、鄉鎮長、議員或是基層鄉親都有邀請，就是希望不分黨派，了解基層的需求，再彙整需求後提供補助的協助。林昆熠會後說「加油」，自己客套地回應「多多支持」，沒想到這樣也能被瞎扯造謠。

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