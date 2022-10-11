碩論不當引述但未達撤銷學位程度 許淑華回應了

國民黨南投縣長參選人許淑華就逢甲大學對她碩論審查結果發表看法。（資料照，記者謝介裕攝）

2022/10/11 19:17

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獨家》許淑華論文涉抄襲案 逢甲大學審定結果出爐

〔記者謝介裕／南投報導〕針對逢甲大學碩論審查結果，國民黨南投縣長參選人許淑華表示，依校方公布的意思即是「整體論文仍屬許淑華原創」，簡而言之，她的論文沒有重大違反學術倫理，碩士學位依然有效存在，也感謝校方公平、公正審查後，「終於還我一個清白與公道」。

許淑華指出，她的碩論審查結果一公布，便陸續有許多人向她恭喜致意，畢竟從被質疑碩士論文涉嫌高比例的抄襲以來，雖已公開道歉有部分引述不當，但大部分內容是自己寫的，惟因有心人士，為了縣長選舉也為了轉移焦點，才將目標鎖住她的碩士論文，如今通過學校的學術倫理審查，給了一個具有「法律效力」的證明，證明她的論文是原創的，也希望此論文風波就此結束，對她的攻擊也到此為止，她也希望不需要採取提告方式，遏止「意圖使人不當選」的誹謗或烏賊技倆。

她說，其實，她更在乎的是，南投縣民的福祉，希望外界能將眼光放在南投的發展願景，也再度提出「領投發展、全齡宜居、創新永續」的3大主軸，以及「農業、觀光、經濟、交通、樂齡、育成、共好、永續、創新、智慧」的10大願景，可以讓南投縣保有傳承、發揮特色及兼顧多元的永續目標，再創南投更美好、幸褔的未來。

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