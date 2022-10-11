碩論不當引述但未達撤銷學位程度 許淑華回應了
2022/10/11 19:17
相關新聞請見︰
〔記者謝介裕／南投報導〕針對逢甲大學碩論審查結果，國民黨南投縣長參選人許淑華表示，依校方公布的意思即是「整體論文仍屬許淑華原創」，簡而言之，她的論文沒有重大違反學術倫理，碩士學位依然有效存在，也感謝校方公平、公正審查後，「終於還我一個清白與公道」。
許淑華指出，她的碩論審查結果一公布，便陸續有許多人向她恭喜致意，畢竟從被質疑碩士論文涉嫌高比例的抄襲以來，雖已公開道歉有部分引述不當，但大部分內容是自己寫的，惟因有心人士，為了縣長選舉也為了轉移焦點，才將目標鎖住她的碩士論文，如今通過學校的學術倫理審查，給了一個具有「法律效力」的證明，證明她的論文是原創的，也希望此論文風波就此結束，對她的攻擊也到此為止，她也希望不需要採取提告方式，遏止「意圖使人不當選」的誹謗或烏賊技倆。
她說，其實，她更在乎的是，南投縣民的福祉，希望外界能將眼光放在南投的發展願景，也再度提出「領投發展、全齡宜居、創新永續」的3大主軸，以及「農業、觀光、經濟、交通、樂齡、育成、共好、永續、創新、智慧」的10大願景，可以讓南投縣保有傳承、發揮特色及兼顧多元的永續目標，再創南投更美好、幸褔的未來。