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    首頁　>　南投縣

    許淑華保住碩士學位 檢舉人：學校認證論文有瑕疵

    民進黨南投縣議員參選人曾琮愷，向逢甲大學檢舉國民黨南投縣長參選人許淑華論文抄襲。（曾琮愷提供）

    民進黨南投縣議員參選人曾琮愷，向逢甲大學檢舉國民黨南投縣長參選人許淑華論文抄襲。（曾琮愷提供）

    2022/10/11 18:51

    〔記者劉濱銓／南投報導〕國民黨南投縣長參選人許淑華，碩士論文被控抄襲，逢甲大學今確認許的論文涉及「不當引述」瑕疵，但未達撤銷學位程度，對此，當初檢舉論文抄襲的民進黨南投縣議員參選人曾琮愷說，許的論文「不當引述」是不爭的事實，還是經過逢甲大學學倫會認證瑕疵，她雖保住碩士學位，但還須在111學年度上學期完成論文修正，否則論文仍存在重大瑕疵。

    許淑華的碩士論文，8月被曾琮愷檢舉涉嫌抄襲，逢甲大學學倫會歷經2個月審定，確認許淑華論文涉及32頁的「不當引述」，要求許應在本學期內完成學位論文修正，並送學校備查。

    曾琮愷說，許的論文涉不當引述，若許未在本學期內將修正後的論文送學校備查，那論文還是存在重大瑕疵，雖經系統比對，許的論文有高達71％的相似度，但還是相信、尊重校方審查結果。

    另外，許淑華的論文，與行政院人事行政總處研習論壇所刊登的文章「公民社會與地方文化產業發展之研究─以南投縣茶藝文化為例」的高度相似部分，是否侵犯人事行政總處的著作財產權，目前也還在審查，希望許可以說清楚。

    他強調，許淑華雖保住了學位，但論文嚴重瑕疵，也被逢甲大學學倫會認證，且許是否要求下屬提供文章，以及侵權部分也沒說清楚，許仍應正面回應，並要看她這學期是否可以補正，否則論文仍存在重大瑕疵。

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