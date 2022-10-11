為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    許淑華陣營公開索討車號 蔡培慧團隊：動機可議

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧，遭對手國民黨許淑華陣營於LINE群組公開索求座車車號，蔡的競總發言人陳紀衡（左）為此前往警局報案。（蔡培慧競選團隊提供）

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧，遭對手國民黨許淑華陣營於LINE群組公開索求座車車號，蔡的競總發言人陳紀衡（左）為此前往警局報案。（蔡培慧競選團隊提供）

    2022/10/11 16:23

    〔記者劉濱銓／南投報導〕國民黨南投縣長參選人許淑華，其競總副主委林昆熠，近日在LINE群組公開索求對手民進黨蔡培慧的座車車型及車號，蔡培慧競選團隊今由競總發言人、集集鎮長陳紀衡等人，前往警局報案，指控林涉及恐嚇、違反個資法，林昆熠則反嗆「綠色恐怖」，陳紀衡痛批，許陣營大可直接向蔡培慧團隊詢問，何需在LINE群組公開索取，其動機可議、不合常理，讓人無法苟同。

    針對索求蔡培慧車號，林昆熠發聲明指出，他因擔任草屯惠德宮董事，依照廟方習慣，會主動了解參選人座車，便主動在群組詢問蔡培慧車號，以便將來辦活動可先安排車位，怎料問個車號就是恐嚇、侵犯隱私權，林也質疑，現任鎮長在上班時間帶著大批議員參選人到警局施壓辦案，難道沒有違反行政中立？

    不直接問蔡團隊 不合常理

    陳紀衡表示，車牌號碼通常是私下禮貌詢問，若公務需求，可逕洽蔡培慧團隊，在公開群組要求車牌號碼及照片，十分不合常理，就算車牌是公開資訊，這種行為恐有恐嚇嫌疑，因林的動機可議，才會報警處理。

    陳也回擊，他今前往報案，當然有請假，而且還是開自己的私家車前往警局，難道林也想探詢他的車牌？呼籲對手陣營勿再亂扣「綠色恐怖」帽子。

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧，遭對手國民黨許淑華陣營的競總副主委林昆熠，於LINE群組公開索求蔡的座車車號。（蔡培慧競選團隊提供）

    民進黨南投縣長參選人蔡培慧，遭對手國民黨許淑華陣營的競總副主委林昆熠，於LINE群組公開索求蔡的座車車號。（蔡培慧競選團隊提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    公開求索蔡培慧車號挨告 許淑華競總副主委反嗆綠色恐怖
    2022/10/11 13:30

    公開求索蔡培慧車號挨告 許淑華競總副主委反嗆綠色恐怖
    許淑華競總副主委公然查蔡培慧車號 蔡團隊控告恐嚇、違個資法
    2022/10/11 13:29

    許淑華競總副主委公然查蔡培慧車號 蔡團隊控告恐嚇、違個資法
    南投原鄉升級！蔡培慧信義設戰堡 端10大原民政見
    2022/10/07 20:58

    南投原鄉升級！蔡培慧信義設戰堡 端10大原民政見
    誓打破黑金政治翻轉家鄉 蔡培慧：打造南投為新矽谷、台版瑞士
    2022/10/06 10:33

    誓打破黑金政治翻轉家鄉 蔡培慧：打造南投為新矽谷、台版瑞士
    自由最前線》南投也有「顏家翻版」？蔡培慧先「打黑」再拚升級
    2022/10/06 10:00

    自由最前線》南投也有「顏家翻版」？蔡培慧先「打黑」再拚升級
    南投縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播