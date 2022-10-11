許淑華陣營公開索討車號 蔡培慧團隊：動機可議

民進黨南投縣長參選人蔡培慧，遭對手國民黨許淑華陣營於LINE群組公開索求座車車號，蔡的競總發言人陳紀衡（左）為此前往警局報案。（蔡培慧競選團隊提供）

2022/10/11 16:23

〔記者劉濱銓／南投報導〕國民黨南投縣長參選人許淑華，其競總副主委林昆熠，近日在LINE群組公開索求對手民進黨蔡培慧的座車車型及車號，蔡培慧競選團隊今由競總發言人、集集鎮長陳紀衡等人，前往警局報案，指控林涉及恐嚇、違反個資法，林昆熠則反嗆「綠色恐怖」，陳紀衡痛批，許陣營大可直接向蔡培慧團隊詢問，何需在LINE群組公開索取，其動機可議、不合常理，讓人無法苟同。

針對索求蔡培慧車號，林昆熠發聲明指出，他因擔任草屯惠德宮董事，依照廟方習慣，會主動了解參選人座車，便主動在群組詢問蔡培慧車號，以便將來辦活動可先安排車位，怎料問個車號就是恐嚇、侵犯隱私權，林也質疑，現任鎮長在上班時間帶著大批議員參選人到警局施壓辦案，難道沒有違反行政中立？

不直接問蔡團隊 不合常理

陳紀衡表示，車牌號碼通常是私下禮貌詢問，若公務需求，可逕洽蔡培慧團隊，在公開群組要求車牌號碼及照片，十分不合常理，就算車牌是公開資訊，這種行為恐有恐嚇嫌疑，因林的動機可議，才會報警處理。

陳也回擊，他今前往報案，當然有請假，而且還是開自己的私家車前往警局，難道林也想探詢他的車牌？呼籲對手陣營勿再亂扣「綠色恐怖」帽子。

民進黨南投縣長參選人蔡培慧，遭對手國民黨許淑華陣營的競總副主委林昆熠，於LINE群組公開索求蔡的座車車號。（蔡培慧競選團隊提供）

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