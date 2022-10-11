南投國慶假期45起車禍釀2死20傷 這個肇因仍居高不下

南投警方在合歡山對外要道台14甲線處理車禍情形。（資料照）

2022/10/11 12:22

〔記者謝介裕／南投報導〕今天（11日）是國慶3天連假後上班首日，據南投縣警察局交通隊統計，國慶假期縣內總共發生45起交通事故，造成2人死亡、20人受傷，且肇事原因仍以未按標誌標線行駛居多，也才衍生出上述2起死亡車禍，值得民眾引以為鑑。

南投警方表示，這2起死亡車禍均發生在昨日雙十國慶當天，其中一起是1名男性騎士在埔里鎮街頭越線加速打算超車，結果不慎與1部自小客車發生追撞，送醫後傷重不治；另一起則是吳姓男子與友人漏夜騎機車上合歡山迎接國慶曙光下山時，疑似太累致精神不集中，驚覺自己越線後，打算把騎車騎回自己車道時，疑未精準掌握力道而不慎自撞橋墩摔落橋下而亡。

雖然上述2件死亡車禍確切肇事原因，均有待檢方會同法醫進一步相驗釐清，但警方強調，車禍的確與騎士未全程遵守交通法規有相當的因果關係，且縣內展開交通科技執法以來，也發現民眾最常違規的項目共有6項，除了未按標誌標線違規案居高不下外，其餘還有超速、闖紅燈、紅燈右轉、多車道左轉彎不先駛入內側車道及紅燈超越停車線，依法可處600元至5400元不等罰鍰，不容民眾等閒視之，以免受罰，得不償失。

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