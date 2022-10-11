許淑華競總副主委公然查蔡培慧車號 蔡團隊控告恐嚇、違個資法

縣長參選人蔡培慧競選總部發言人陳紀衡（左）、議員參選人曾琮愷、沈夙崢（中、右）於草屯分局前召開記者會，質疑對手許淑華團隊在LINE群組公然要蔡培慧的座車號碼。（記者佟振國攝）

2022/10/11 13:29

〔記者佟振國／南投報導〕民進黨南投縣長參選人蔡培慧競選團隊指控，國民黨縣長參選人許淑華競選總部副主委、前縣議員林昆熠，日前在LINE群組上徵求蔡培慧座車的車號，由於其過去的身份背景令人心生畏懼，今天（11日）由蔡培慧競選總部發言人陳紀衡等人前往草屯分局，控告林昆熠涉嫌恐嚇及違反個人資料保護法，也要求林昆熠出面說清楚講明白。

蔡培慧昨天（10日）成立國姓鄉競選總部，競選團隊指控對手許淑華的競選總部副主委林昆熠，10月9日晚間在妻子也是縣議員唐曉棻的競選LINE群組留言：「請大家把今天晚上蔡培慧去草屯保安宮的路虎座車跟車牌號碼都PO上來」，被支持者發現截圖，提醒蔡培慧要特別小心人身安全。

蔡培慧競選總部發言人陳紀衡、縣議員參選人曾琮愷、沈夙崢，今天上午9時30分前往草屯分局報案，控告林昆熠涉嫌恐嚇及違反個資法，陳紀衡表示，林昆熠是許淑華的競選總部副主委，卻在LINE群組公開徵求蔡培慧的座車車號是要做什麼用呢？是要窺探對手的隱私、個資，且林昆熠過去有何相關紀錄，相信大家都很清楚，已經足以使人心生畏懼，這絕不是我們要的乾淨選風。

陳紀衡強調，日前許淑華才在臉書大動作說要端正選風，要給南投乾淨的選舉環境，且赴南投縣警局、地檢署做相關拜會，後來發生的事情反而會讓人覺得，是某種程度的提醒對方。曾琮愷也說，蔡培慧日前於民進黨中常會跟蔡英文總統求援，指支持者遭到黑道的恐嚇，也有支持者非常擔心蔡培慧的人身安危，林昆熠是現任草屯農會理事長，過去農會選舉也是黑影幢幢，還有縣議員遭人毆打，現在更心痛連縣長參選人都有可能被威脅，可想而知這些支持者處境更加艱難。

沈夙崢也表示，林昆熠公然在LINE群組要蔡培慧座車車號，已令人心生畏懼，呼籲鄉親不要讓這場縣長選舉變成中二立委補選的翻版，因為林靜儀在選舉時也有支持者提醒她不能只有單一座車，因為有人會跟她的車及探聽她的行蹤，這種選舉方式，都會讓平民百姓心生恐懼，過去幾次南投的選舉都有類似狀況，今天決定勇敢站出來，一定要端正南投的選風。

草屯分局已受理陳紀衡等人報案，副分局長丁元恒表示，分局將依法偵辦，也強調警方會加強各參選人的安全維護，也呼籲各參選人及支持者理性面對選舉，淨化選前治安環境。

陳紀衡等人至草屯分局中正派出所，控告許淑華競選總部副主委林昆熠涉嫌恐嚇與違反個資法。（記者佟振國攝）

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