南投市永豐里長亡故變同額選舉 選委會公告先停止再重行選舉

南投市永豐里圓環地標，處處可見五合一參選人競選旗幟、布條或立牌，選戰之激烈，可見一斑。（記者謝介裕攝）

2022/10/11 07:10

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣本屆13鄉鎮市村里長選舉，應選263席，總共有503人參選，其中，南投市尋求永豐里長連任的石玉明去逝，致該里僅剩1名回鍋參選的前里長王炳堯，是否可列入同額選舉？南投縣選舉委員會說，非但不可算同額選舉，且在收到南投市公所公文通報後，便立即公告該里停止選舉，之後將依選罷法相關規定，單就永豐里長選舉再重新辦理一次參選人領表、登記作業，並強調，投開票時間依舊不受影響，與其他鄉鎮村里長選舉一樣都是11月26日。

南投縣選舉委員會（簡稱南投選委會）進一步表示，依公職人員選舉罷免法第30條第2項規定，候（參）選人登記截止後至選舉投票日前，因候（參）選人死亡，致該選舉區之候（參）選人數未超過或不足該選舉區應選出之名額時，應即公告停止選舉。

南投市永豐里第22屆里長選舉，原本有石玉明及王炳堯2人登記參選，如今前者已亡故，即符合停止選舉的要件及規範，假使當初有3人以上登記，就算其中有1人不幸亡故，也不致於變成同額，那麼選戰便可繼續下去，這也使得永豐里成為南投縣五合一選戰開打以來重新辦理選舉的首例。

據了解，為了讓永豐里長選舉能來得及在此次五合一選舉中同時辦理，南投選委會人員連國慶假日也加班，並在10月7日公告該里停止選舉後，隔天8日緊接著公告「重行選舉」，並敲定14至16日領表，17至19日在南投市公所受理參選登記工作。

南投縣選舉委員會於本月8日公告，南投市永豐里第22屆里長選舉「重行選舉」等相關事宜。（記者謝介裕翻攝）

南投縣選舉委員會於本月7日公告南投市永豐里長選舉，因候選人石玉明去逝符合選罷法規範而停止選舉。（記者謝介裕翻攝）

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