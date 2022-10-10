相揪上山迎國慶曙光 18歲騎士自撞噴飛墜橋身亡

吳姓年輕騎士從合歡山下山，疑因太疲勞自撞南豐橋墩，人噴飛墜落橋下傷重不治。（民眾提供）

2022/10/10 18:56

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣仁愛鄉發生機車騎士墜橋死亡意外！18歲吳姓年輕騎士與朋友漏夜騎機車上合歡山迎國慶曙光，下山時疑太累、騎到打瞌睡，行經台14線南豐橋時自撞橋墩，人噴飛墜落16公尺深的橋下，經警消救起送醫仍因傷重不治，確切肇事原因要由檢警進一步調查釐清。

該起死亡車禍發生在今日上午8時多，南投縣消防局在上午8時55分接獲報案，勤務中心馬上派遣救護車、器材車趕往救援，消防救護人員趕到現場後，先將相關人員吊掛下切到河床，救護人員接觸到吳姓騎士時，他還有意識，但傷勢非常嚴重，消防救護人員先將其固定，再吊掛至路面後火速送醫急救，但吳男送醫急救後仍傷重不治。

據了解，吳姓男子是與3名友人利用連假出遊，騎3部機車從新竹騎車到南投旅遊，還夜衝合歡山武嶺迎接國慶曙光，4人今天上午從合歡山騎下山，騎到仁愛鄉的台14線南豐橋時，吳姓男子疑似太過疲勞騎到打瞌睡而撞橋墩，人直接噴飛後墜落橋下。

警方表示，吳男及其朋友都有駕照，騎下山時也都有戴安全帽，且均無酒駕情況，初步研判可能是因疲勞駕駛釀禍，已報請檢察官相驗並釐清肇事原因。

4名年輕人騎3部機車上合歡山，下山行經南豐橋時，吳姓騎士撞上橋墩，人噴飛墜落橋下，行進間有被後方車輛的行車紀錄器拍到。（民眾提供）

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