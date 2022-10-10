雲霧朦朧美趕走「艷陽荷包蛋」 日月潭國慶收假日觀光人氣旺

日月潭今日籠罩在濃濃的雲霧之中，呈現出一股少有的朦朧美色。（記者謝介裕攝）

2022/10/10 15:18

〔記者謝介裕／南投報導〕隨著東北季風增強，今天的日月潭籠罩在一片雲霧之中，呈現一股矇矓美，且氣溫維持在適中的攝氏25度上下，不像昔日艷陽高照倒映潭面「荷包蛋」景緻般炎熱，反而在國慶連假最後一天出現更多的觀光人潮，令商家開心不已!

今是國慶3天連假收假日，因民眾怕塞車的預期心理，南投縣警察局交通隊表示，溪頭、合歡山兩大旅遊軸線遊客均較昨天少了許多，縣內交通也都算順暢，惟獨日月潭因多雲時陰的天氣，不較以往高掛空中的太陽倒映在潭面，像是被煮熟的「荷包蛋」般炎熱，且交通也較溪頭及合歡山便捷，反而吸引更多民眾前來遊玩。

尤其，日月潭在山與水、雲與霧交織的矇矓美景之中，踫巧有位街頭藝人也把自己扮成一副白兮兮的模樣，在伊達邵碼頭一帶演出「雕像變活人」絕活，瞬間，遠山白色雲霧宛若是其演出的布景，更增添舞台效果，其中，有一位小朋友因被「雕像變活人」技藝嚇一跳後，還俏皮地比出手刀、手槍等防護動作，此街頭藝人也順勢作出好像被打倒的姿勢，更顯得生動、逗趣，也讓往來的遊客，對日月潭人文及湖光山色美景留下深刻的印象。

日月潭商家說，其實，潭區的生意好與不好，除了商家本身商品的品質及相關攬客經驗、技巧有關外，也真的要看老天爺的臉色，比如今日就真的是拜天氣所賜，「荷包蛋沒了、觀光錢潮就跟著人潮來了」，也希望隨著邊境陸續放寬、解封後，能早日重拾日月潭觀光榮景。

日月潭伊達邵碼頭驚見街頭藝人演出一動也不動的「雕像」絕活，引人關注的目光。（記者謝介裕攝）

日月潭今日籠罩在一片雲霧之中，山林及船隻交織呈現出罕見的朦朧美景。（記者謝介裕攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法