感謝探望情 8旬「瓶中建築師」舟車勞頓只為幫她喊「凍蒜」

86歲「瓶中建築師」許煌烟從魚池鄉搭車到南投市，參加蔡培慧競選總部成立大會，並跟大家高喊「凍蒜」。（記者陳鳳麗攝）

2022/10/10 14:06

〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨南投縣長參選人蔡培慧競選總部國慶連假成立，她的魚池同鄉86歲「瓶中建築師」許煌烟，舟車勞頓從魚池鄉到南投市參加競總成立大會，跟著場中近萬名的支持者高喊「凍蒜」，許煌烟說，過去一支很支持蔡培慧，很感謝她在重陽節去探望他，真誠的態度讓人感動，因此無論如何也要到南投表示支持。

高齡86歲的許煌烟，以創作「瓶中建築」的竹籤黏貼技法聞名，將包括101大樓、巴黎鐵塔、世博台灣館…等各種建築迷你化再放入瓶子裡，精巧的技藝讓人嘆為觀止，而他創作不輟，去年大病初癒，還創作高雄85大樓作為「封刀作品」，而因與民俗專家廖大乙成為忘年之交，及感念遊學太子爺遊歷全台駐廟勸善，今年將101大樓和作高雄85大樓兩件創作送給遊學太子爺，希望更多人看見他的作品。

蔡培慧是在重陽節的後一天去探望許煌烟，過去默默支持蔡培慧的許老先生，與孫女般的小同鄉一見如故，一一跟蔡培慧介紹她的作品，精湛的技藝讓蔡培慧讚嘆不已，直稱「高手在民間」。除關心許老先生的生活起居，也允諾當選縣長後會為老先生辦展覽，讓更多人看見「魚池之光」。

許煌烟十分感謝蔡培慧的關懷，前日即拜託朋友載他到南投市，參加蔡培慧競選總部成立大會，他戴上蔡培慧競選的帽子，大聲地跟著大家喊「蔡培慧凍蒜！」，他說，無論如何都要親自到場為有能力的同鄉孫女加油。

蔡培慧昨晚才知道許煌烟親自到競選成立大會為她加油，感性的她又紅了眼眶，她說，看到許煌烟老先生就想到自己的阿公，這位阿公輩的長輩頂著大太陽，坐了快1小時的車到現場，內心的感謝和感動很難用言語表達，她會帶著長輩們的祝福努力打拚。

蔡培慧（左）日前探望同鄉阿公輩的「瓶中建築師」許煌烟，開心地拿著許老先生的作品合照，讓許煌烟開心不已。（蔡培慧提供）（記者陳鳳麗攝）

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