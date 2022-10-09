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    首頁　>　南投縣

    南投山城夜送煞 3生肖迴避、2物可避邪

    「南投人聊天室」臉書社團PO文，指9日晚間有「送煞儀式」，請大家注意迴避。（圖擷取自「南投人聊天室」臉書社團）

    「南投人聊天室」臉書社團PO文，指9日晚間有「送煞儀式」，請大家注意迴避。（圖擷取自「南投人聊天室」臉書社團）

    2022/10/09 16:53

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投市今夜有人要辦送煞法會，「南投人聊天室」臉書社團貼文提醒，由於「送煞」、「送肉粽」較屬於海線縣市的習俗，南投是山城較少有這種法會，有民眾紛上網詢開始與結束時間。民俗專家廖大乙說，「送煞」由來是為安民心，盼終止不好的事，若大家有忌諱但一定要經過法會路段，可用紅包袋裝一顆橄欖子或7片榕樹葉避邪，而今天沖生肖屬牛的人，而今年犯太歲的屬虎和屬猴，則儘量迴避。

    「南投人聊天室」臉書社團貼出的「送煞儀式」公告，是有網友請管理員代PO的訊息，地點在南投市半天派出所附近，法會從晚間9點展開，但何時會結束未公告，目前只知會從彰南路三段至溪邊化解。而辦法會的喪家提醒有忌諱的人，或會被沖煞到的人，晚間9點以後就先避開該路段。

    民俗專家廖大乙說，一些海線縣份較常聽到「送煞」、「送肉粽」儀式，通常是有人家裡接連有人過世，才會舉辦該儀式，希望把煞氣送走後，終止不好的運氣，家裡求得平安。

    廖大乙表示，因為是夜間舉行，這段時間大多人都回家了，但若因工作或其他原因必須行經送煞路段，不妨帶一顆橄欖子或7片榕樹葉和茉草葉，將裝在紅包袋內，等回到家在進門前再丟到垃圾桶即可避邪。

    如果比較有忌諱的人，今天沖煞屬牛的人，而今年犯太歲的生肖屬虎和屬猴者，這3個生肖者最好能迴避，今晚都不要行經送煞法會附近。

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