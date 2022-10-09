南投國民黨聯合競總成立 盼奪回輸給民進黨12年魚池鄉長寶座

國民黨南投縣長參選人許淑華（前排左2）及魚池鄉長參選人黃馨瑩（前排左3）等人，在聯合競總成立大會中揮旗展現氣勢。（記者謝介裕攝）

2022/10/09 16:14

〔記者謝介裕／南投報導〕國民黨南投縣長參選人許淑華、魚池鄉長參選人黃馨瑩、南投縣議員參選人謝明謀及陳奎合，今日舉辦魚池鄉聯合競選總部成立大會，熱鬧的場面也展現藍軍想要奪回魚池鄉長寶座的企圖心。

魚池鄉自從國民黨鄉長廖學輝連任2屆卸任，之後接連3任、12年分別由民進黨陳錦倫及劉啟帆出任，而劉啟帆之前就是與國民黨魚池鄉長參選人黃馨瑩捉對廝殺後勝出，才延續綠營在魚池鄉長的香火，如今同樣的對手再次對壘，誰勝誰敗也格外引人關注，藍軍在成立大會中則喊出朝全壘打目標努力，盼集結在地力量，將許淑華、黃馨瑩、謝明謀與陳奎合分別送進縣政府、鄉公所及縣議會，進而繼續藍軍在南投縣執政的優勢。

黃馨瑩說，魚池是她的家鄉，劉啟帆擔任鄉長的4年來，她以魚池鄉民的角度檢視，發現公所雖辦了很多活動，但是劉的建設支票並沒有如他所說的完全兌現，也讓她知道魚池未來可以更好，若她能如願擔任鄉長，一定會與縣府聯手推動共乘預約系統，增加溫馨巴士與長照預約車輛，提升就醫、就學方便性，爭取長照協力系統、建置青年創業支持系統，創造出更適合安居樂業的環境。

許淑華則指出，她擔任立委迄今已3屆，不但對魚池鄉發展十分關心，且與同黨立委馬文君攜手在中央積極爭取經費，改善道路品質，強化魚池鄉周邊觀光景點的網絡連結，未來她若擔任縣長，一定會與公所、農會等相關單位合作，整合在地的農業特色紅茶、咖啡、香菇、蘭花產銷系統，讓魚池特產在國內外發光發亮。

除此，在觀光上推動低碳旅遊，整合過去與日月潭業者座談的建議，穩定票價、推動電動船隻、電動巴士以及電子票證等，實踐觀光永續，並提出獎助學金與基金補助，讓青年無後顧之憂，安心留鄉陪伴家人及工作，讓南投成為全齡宜居的好地方。

財團法人日月潭文武廟董事長張德林（左）在國民黨魚池鄉聯合競總成立大會中，致贈許淑華（右）象徵好彩頭的大菜頭。（記者謝介裕攝）

南投縣長林明溱（左3）在國民黨魚池鄉聯合競總成立大會中，幫縣長參選人許淑華（左2）等人站台。（記者謝介裕攝）

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