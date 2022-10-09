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    首頁　>　南投縣

    滿爆！紫南宮捐血送錢母、項鍊 溪頭車陣綿延4公里

    南投縣竹山鎮紫南宮舉辦捐血活動，民眾參與踴躍，一個接著一個排隊形成一條長長的人龍。（記者謝介裕攝）

    南投縣竹山鎮紫南宮舉辦捐血活動，民眾參與踴躍，一個接著一個排隊形成一條長長的人龍。（記者謝介裕攝）

    2022/10/09 14:01

    〔記者謝介裕／南投報導〕今是國慶連假第2天，擁有「募血救火隊」美譽的南投縣竹山鎮紫南宮，特別舉辦捐血活動，民眾參與踴躍，其中，不乏先捐血做公益後，再到鹿谷鳳凰烏園、麒麟潭、溪頭等景點遊玩，連帶也使得溪頭旅遊軸線出現爆滿車潮，迄下午1點為止，車陣綿延近4公里之遠，警方也特別在對外幹道延溪公路的路口懸掛「溪頭停車場已滿，管制中」的公告，提醒尚未上山民眾轉往他處遊玩，以免壞了旅遊好心情。

    此次參與捐血活動的民眾，只要捐血250cc便可獲贈紫南宮土地公琉璃項鍊1條；捐血500cc則送虎年錢母套幣1組，台灣血液基金會執行長魏昇堂也特別前來頒贈「全國最佳緊急支援團體」的獎牌，由紫南宮主委莊秋安代表接受，以感謝廟方長期以來協助募血紓解血荒的辛勞。

    昨國慶連假首日，溪頭旅遊軸線遊客稀稀落落，對外交通也十分通暢，今日在紫南宮辦理捐血活動下，從國道3號竹山交流道匝道與台3線平面道路交叉路段便開始湧現大量車輛，且多數人是抱持「先捐血再遊憩」的作法，致通往溪頭的延溪公路因一時之間無法負荷如此龐大的車流量，加上溪頭停車位客滿，致車輛回堵約4公里，也讓許多民眾直稱，紫南宮的魅力真是無法擋！

    紫南宮主委莊秋安說，此次台中捐血中心安排4輛捐血車前來紫南宮，以加快對捐血民眾的服務效率，同時依捐血數量多寡，分別可獲贈土地公琉璃項鍊或虎年錢母套幣，以庇佑捐血民眾平安、健康，也感謝大家與土地公一起做公益，共同展現「捐血一袋、救人一命」的精神。

    台灣血液基金會執行長魏昇堂（左）致贈獎牌，感謝南投縣竹山鎮紫南宮主委莊秋安（右）對募血紓解血荒的幫助。（記者謝介裕攝）

    台灣血液基金會執行長魏昇堂（左）致贈獎牌，感謝南投縣竹山鎮紫南宮主委莊秋安（右）對募血紓解血荒的幫助。（記者謝介裕攝）

    今是國慶連假第2天，溪頭湧現排隊入園的車輛。（記者謝介裕攝）

    今是國慶連假第2天，溪頭湧現排隊入園的車輛。（記者謝介裕攝）

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