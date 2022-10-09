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    首頁　>　南投縣

    攀登南三段落單失聯 女山友腳程慢10公里獲救

    南投縣消防人員在紮營地點發現攀登南三段落單女山友後，也將其平安護送下山。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣消防人員在紮營地點發現攀登南三段落單女山友後，也將其平安護送下山。（記者謝介裕翻攝）

    2022/10/09 11:23

    〔記者謝介裕／南投報導〕在山岳界有「終極縱走路線」之稱的南三段，國慶連假再傳登山意外，南投縣消防局前天接獲報案，指1名女性山友在攀登南三段過程中突然失聯，但不久後又接獲通報，指女山友只是腳程較慢脫隊落單，怎料，昨（8）日事隔一天又接獲女山友失去音訊的通報，消防人員立刻上山展開救援行動，並順利在紮營地點發現其身影，且於今（9）日將女山友平安護送下山，結束這場登山驚魂記。

    據了解，腳程較慢脫隊落單的女山友係透過網路揪團方式，與其他6名山友一起挑戰南三段，於10月2日從花蓮縣瑞穗林道登山口入山，預計8日從南投縣信義鄉郡大林道登山口下山。

    怎料，因沿途訊號不佳，同隊的6名隊員在昨日已抵達位於郡大林道32公里處的登山口，但屢屢不見女山友身影，深恐其發生不測才會再度報案，最後確定女山友只是單純腳程較慢，與隊友之間的差距已達10公里之遠後，消防救難人員也加快救援腳步，順利與其在紮營夜宿地點會合後，協助女山友脫困下山，再度達成此救援任務。

    南投縣消防局表示，南三段與馬博橫斷、奇萊東稜及干卓萬山，同為百岳縱走的4大障礙路線，其中，南三段深入中央山脈偏遠山區，全程超過3000公尺的高山至少10座以上，加上未被劃入國家公園範圍，困難度遠超過上述3條路線，所以在山岳界有「終極縱走路線」之稱。 

    近年網路社群流行揪團登山，但因彼此不熟悉，致脫隊落單發生意外事故迭起，此次女山友雖然也是參加網路揪團登山，但同行的6名隊員一路仍保持警戒，並隨時注意腳程較慢的女山友蹤跡，與消防救援人員保持聯繫，實在難能可貴，也代表消防與玉管處、林務等相關單位，長期以來的登山安全教育已具成效，也令人欣慰。

    南投縣消防人員漏夜上山搜救攀登南三段落單的女山友情形。（記者謝介裕翻攝）

    南投縣消防人員漏夜上山搜救攀登南三段落單的女山友情形。（記者謝介裕翻攝）

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