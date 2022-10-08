南投茶博會新增「歷代茶侍~虎滋味」茶會 座無虛席

「歷代茶侍~虎滋味」茶會司茶人展現小壺泡的茶藝。（南投縣府提供）

2022/10/08 19:33

〔記者陳鳳麗／南投報導〕2022南投世界茶業博覽會今天起一連舉行9天下午登場的是今年首辦的「歷代茶侍~虎滋味」茶會，300個茶席都由著古裝的司茶人泡茶，展現自唐宋以降各朝代及近代的茶文化，現場座無虛席，民眾對老中青不同世代的古裝扮相感新鮮，直稱「好像走入時光隧道了」。

第12屆南投世界茶業博覽會今天開幕，下午4點半起在中興大操場登場的是「歷代茶侍~虎滋味」茶會，與明日下午的千人茶會不同的是，每個茶席的司茶人都要著不同朝代的古裝，老中青幼不同世代展現不同朝代、不同年齡的茶侍特色，因為是第一次舉辦的活動，參加的民眾除了品苟不同朝代茶侍泡的茶，也拿起相機或手機不斷拍下司茶人的美照。

這場「歷代茶侍~虎滋味」茶會，除司茶人的古裝扮相不同外，展現的茶藝也不一樣，包括有唐代煮茶、宋代點茶、元代酥油茶、明代小壺泡、清代碗泡、華人工夫泡、現代現代茶席和無我茶席。現場則有尺八演奏和唐代煎茶道樂舞表演。

明天下午則是已舉辦多年的千人茶會登場，一樣是布茶席司茶，但司茶人裝扮不拘、茶席布置各自發揮創意，有民眾參加完「歷代茶侍~虎滋味」茶會，已與朋友相約明日再來品茶。

扮清代茶侍的司茶人為茶客展現茶藝。（南投縣府提供）

古典裝扮司茶人展現茶道。（南投縣府提供）

穿著古裝的小朋友也展現熟練的茶藝，請茶客喝茶。（南投縣府提供）

是「歷代茶侍~虎滋味」茶會，有唐代煎茶道樂舞表演。 （南投縣府提供）

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