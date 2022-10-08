蘇貞昌：中央在南投縣前瞻補助400億 南投立委卻擋前瞻

蘇貞昌在蔡培慧競選總部成立大會中指出，中央在南投縣的前瞻建設投入近400億元。（記者陳鳳麗攝）

2022/10/08 15:51

〔記者陳鳳麗／南投報導〕行政院長蘇貞昌今天參加民進黨南投縣長參選人蔡培慧競選總部成立大會，他說，結婚蜜月就是到日月潭，對南投縣感情特殊，中央在南投縣的前瞻建設補助近400億元，但南投的立委卻擋前瞻，在立院丟水球、打巴掌，反倒是蔡培慧不斷為南投縣爭取經費補助，而他到南投縣很多次沒有看過縣長出現，事實怎樣南投鄉親應該都看得清楚，要選實在會做事的人，縣長就要選蔡培慧。

蘇貞昌是蔡培慧競選總部成立大會的壓軸，他上台時，台下的鄉親就自動高喊「蘇貞昌，衝衝衝！」蘇貞昌致詞時強調，日月潭是他和太太度蜜月的地點，那時還在埔里買了一節甘蔗來啃，甘甜的滋味至今難忘，對南投縣有特殊感情的他，當然也對南投縣很好，至今行政院給南投縣的前瞻建設補助近400億元，但諷刺的是當時南投立委為了擋前瞻計畫，在立法院丟水球、打巴掌、癱國會。

蘇貞昌說，前瞻計畫給南投投縣那麼多建設經費，但不曾見過南投縣長林明溱到行政院爭取什麼經費，自己到南投縣那麼多次，林縣長也不曾現身過，而當初擋前瞻計畫的立委，林縣長卻說感謝該立委爭取前瞻經費。而南投縣這幾屆縣長中，還有連災害搶救的救助經費都要貪，近來才又被判刑450年。

蔡貞昌也說，蔡培慧從921地震後就回到家鄉南投為重建打拚，當不分區立委、行政院中部聯合服務中心執行長時，不斷地到行政院為南投縣爭取建設經費，也爭取到中興大學到中興新村設分校、工研院中分院到南投，「中央地方一條心，建設福利更用心」，南投縣讓實在認真的人實在的為地方打拚做事，縣長就要選蔡培慧。

蘇貞昌也在競選總部成立大會中送給蔡培慧一籃菜頭，祝她好彩頭，並高舉其手臂高喊「凍蒜」、「團結作伙走，南投一定贏」等口號。

蘇貞昌說中央給南投的前瞻建設經費400元，南投的立委卻在立院擋前瞻計畫通過而丟水球、打巴掌、癱國會。（記者陳鳳麗攝）

蘇貞昌說他到南投縣多次林明溱縣長不曾出現，卻還感謝擋前瞻的立委爭取前瞻。（記者陳鳳麗攝）

蘇貞昌說前南投縣長李朝卿連風災救助款都要貪，再被判刑450年。（記者陳鳳麗攝）

蘇貞昌送好彩頭給蔡培慧，祝她當選南投縣長。（記者陳鳳麗攝）

蘇貞昌（前排左5）和蔡培慧（前排左4）及參選鄉鎮市長、縣議員的參選人，一起振臂高呼「團結作伙走，南投一定贏」。（記者陳鳳麗攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法