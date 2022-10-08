蔡培慧競總成立大會 「南投囡仔」詹雅雯返鄉開唱

慈善天后詹雅雯罹患帕金森氏症後，首度現身南投縣，身形消瘦不少，讓參加民進黨南投縣長參選人蔡培慧競選總部成立大會的鄉親大為感動，一起為她加油。（記者陳鳳麗攝）

2022/10/08 14:49

〔記者陳鳳麗／南投報導〕擁有廣大歌迷的慈善天后詹雅雯，罹患帕金森氏症後養病一段時間，今天現身民進黨南投縣長參選人蔡培慧競選總部成立大會中演唱3首歌曲，現場鄉親跟著大合唱，為她加油，場面感人。

詹雅雯說，她是南投囡仔，因媽媽是草屯雙冬人，她出外都不敢給南投漏氣，也很希望聽到「我南投我驕傲」，而南投要改變、要更好，就得靠大家手中的選票，11月26日審慎投下決定南投人幸福和未來的一票。

詹雅雯今天在民進黨南投縣長參選人蔡培慧競選總部成立大會中演唱，上一次是在2019年10月在南投縣草屯鎮演唱，時隔近3年再度回到南投表演。一現身鄉親就給予熱烈掌聲，有人還說：「變瘦不少，看了真不甘（捨不得）！」在台上演唱3首招牌歌曲的詹雅雯，每首都有很多熱情歌迷大合唱，氣氛熱絡歡樂。蔡培慧對詹雅雯的大力相助十分感謝，也祝福她身體愈來愈好。

詹雅雯說，她是南投囡仔，因為媽媽是南投縣草屯鎮雙冬人，父母年輕時曾在雙冬「做山」，她因為是南投囡仔所以在外面非常打拚，不敢給南投漏氣，而作為南投出外囡仔的她，好盼望聽到「我南投我驕傲」，我們南投應該要改變，南投要更好，咱們的志氣要靠自己，要靠咱們手中的那張票，11月26日決定我們的幸福，我們的未來。自己不懂選舉，但知道南投的未來要靠大家手中的選票。

慈善天后詹雅雯3年前在蔡培慧草屯競選總部成立大會演唱，當時臉型圓潤。（資料照）

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