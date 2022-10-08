日月潭魚虎「變臉」？專家分析原因

有日月潭「生態殺手」之稱的魚虎，正常情況下，成年魚虎體色應是灰黑色。（記者謝介裕翻攝）

2022/10/08 10:43

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣政府在獲衛星導航大廠Garmin贈送的水下聲納協助下，使得日月潭魚虎電撈防治工作，也更加得心應手，不過，當地漁民卻發現最近成年魚虎的體色不再侷限於灰黑色，有的變成鮮艷的橘紅色，身上的斑紋也出現黑、藍、白等不同顏色的變化，令人疑惑不解外，也引發「變臉」與「保種」兩種說法，備受外界關注。

隨著外來種「魚虎」入侵日月潭水庫，嚴重影響曲腰魚、奇力魚、潭蝦等台灣本土魚蝦生存空間，南投縣政府便與日月潭區漁會、清華大學等專家學者，同心協力展開魚虎防治計畫，如今又有水下聲納的科技相助，更令魚虎難以遁形，進而透過電撈降低魚虎族群數，以達到防治魚虎維護潭區生態平衡的目的。

據縣府資料顯示，短短一週時間，又電撈到2000尾魚虎，今年累計捕獲量已達7000尾，潭中被魚虎攻擊後，僅剩半截魚身殘骸的情況也減少，但繼之而起的是，許多成年魚虎體色也從過去的灰黑色變成橘紅，難不成與人生氣漲紅臉一樣?因被捕的數量愈來愈多，才導致魚虎也氣到「變臉?」

日月潭區漁會養殖專家賴福進則說，其實，魚虎體色異變並非生氣「變臉」，而是其意識到族群變少可能有被滅種之虞後，才趕緊藉由體色變化吸引異性注意，進而交配繁殖延續下一代，所以說魚虎體色異變應與「保種」有關。

南投縣政府農業處表示，的確有接獲日月潭漁民反映魚虎體色異變問題，該處看法也與專家一致，因此，也指示魚虎防治小組成員攜帶水下聲納利器加強潭區探測工作，朝魚虎「除零」目標繼續努力。

魚虎最近被發現部分成年魚虎體色變成橘紅情形。（圖由1988潛水家傑利教練提供）

日月潭魚虎最近被發現除體色異變外，身上藍黑或藍白斑紋也變得更加明顯。（圖由1988潛水家傑利教練提供）

魚虎最近被發現身上藍黑或藍白斑紋變得更加明顯。（圖由1988潛水家傑利教練提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法