傻眼！男缺錢花用 竟拖走停路邊汽車報廢賺錢

中年男子缺錢，竟找拖吊車去拖走停在路邊的汽車去報廢，南投地院法官日判處該男5個月有期徒刑。（記者陳鳳麗攝）

2022/10/08 08:47

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣吳姓中年男子缺錢花用，相中一部停路邊、未懸掛車牌的舊汽車，請親友幫忙找拖吊車，佯稱朋友的轎車委託他報廢，拖吊車業者拖至吳男指定的汽車材料行報廢，材料行給予2萬6200元的報廢費用，車主後來發現車子不見而報警，警方經一路追查，發現是吳男缺錢缺到把別人的汽車拖去報廢，錢也已花光。南投地院近日將吳男以竊盜罪名判處5個月有期徒刑。

48歲的吳姓男子目前因他案正在服刑中，而他在去年8月26日晚間6時多，以LINE電話打給李姓親人，請他幫忙找拖吊車業者到埔里鎮三民路與自強路路口，拖吊一部朋友想報廢的汽車，到雲林縣一家汽車材料行辦理報廢。

李姓男子隨即聯絡開拖吊車的張姓友人，當晚就先把這部沒有掛車牌、外表有撞痕的汽車拖走，隔日下午就拖吊至吳男指定的雲林縣一家汽車材料行報廢。

汽車材料行查資料，發現該車的車牌已繳銷，也非失竊贓車，因此即同意辦報廢，經折算可利用的材料後，2萬6200元的報廢費用，張姓拖吊車業者扣除3200元拖吊費後，剩2萬3000元交給李姓男子，請他轉交給吳男。

林姓車主隔日發現自己停在路口的車子不見了即報警，警方調監視畫面一路從拖吊車、汽車材料行等追查，才查出是吳姓男子找人去拖吊汽車並辦理報廢，而林姓車主得主自己的車子已被報廢掉，當場傻眼。

吳男一開始否認竊車，辯稱是叫「阿雄」的朋友，請他幫忙把汽車拿去報廢，後來報廢費用拿到後卻找不到「阿雄」，自己又剛好沒有錢，就先把錢花掉。吳男在南投地院審理時坦承因缺錢拖吊走不知是誰的汽車去報廢，但因出獄後經濟困頓，又有老母要養才出此下策。

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