為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    雙十國慶好兆頭 南投石馬公園河津櫻首開「10月花」

    南投縣鹿谷鄉石馬公園河津櫻首度在10月開出粉白花朵，美不勝收。（記者謝介裕攝）

    南投縣鹿谷鄉石馬公園河津櫻首度在10月開出粉白花朵，美不勝收。（記者謝介裕攝）

    2022/10/08 07:13

    〔記者謝介裕／南投報導〕「又開花了…」今是國慶連假首日，南投縣鹿谷鄉石馬公園河津櫻再度上演「1年開2次花」的奇景，且往年都在9月先開出「9月花」，今年卻首度延後迄今才開出「10月花」，又剛好是此奇景屆滿10週年，這一連串的巧合，使得粉白花朵綻放枝頭的河津櫻，在吸引往來民眾目光之餘，也多了一分為雙十國慶報喜慶賀的好兆頭。

    鹿谷鄉小半天石馬公園，原本是荒蕪的公墓用地，2007年在台灣及日本李登輝之友會致贈500株日本河津櫻花樹後，也才正式啟動塑造「櫻花森林美景」的社區再造計畫，且經公所、社區人員攜手同心照顧下，500株河津櫻不但「頭好壯壯」，且已繁衍出第2代，目前數量已增至800多株。

    2012年9月間，石馬公園河津櫻首次開出「9月花」，讓外界驚艷之餘，多半也揣測可能與氣候異常有關，怎料，一年接著一年，迄今已連續10年上演「1年開2次花」的奇景，儼然已成全台最特殊、也是最早的賞櫻景點。

    不過，鹿谷鄉小半天休閒農業區發展協會總幹事林建興等地方民眾表示，今年是河津櫻首次開出「10月花」，為何較往年晚了約1個月，雖然有待縣府農業處等相關單位進一步調查，但因雙十國慶在即，倒不如說是河津櫻藉由花開美景作為慶祝台灣國慶的生日禮物外，也象徵適應在地的環境及氣候，加上石馬公園位於溪頭旅遊軸線，國慶連假期間要前往溪頭遊玩的民眾，可千萬別錯過此季節限定版美景，不然，恐會有入寶山空手而回之憾！

    南投縣鹿谷鄉石馬公園河津櫻首度在10月開出粉白花朵，美不勝收。（記者謝介裕攝）

    南投縣鹿谷鄉石馬公園河津櫻首度在10月開出粉白花朵，美不勝收。（記者謝介裕攝）

    南投縣鹿谷鄉石馬公園河津櫻首度在10月開出粉白花朵，吸引民眾駐足賞花。（記者謝介裕攝）

    南投縣鹿谷鄉石馬公園河津櫻首度在10月開出粉白花朵，吸引民眾駐足賞花。（記者謝介裕攝）

    南投縣鹿谷鄉石馬公園河津櫻首度在10月開出粉白花朵，吸引民眾駐足拍照。（記者謝介裕攝）

    南投縣鹿谷鄉石馬公園河津櫻首度在10月開出粉白花朵，吸引民眾駐足拍照。（記者謝介裕攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中壢最美小巷！ 合圳北路二段160巷櫻花爆開
    2022/03/30 21:37

    中壢最美小巷！ 合圳北路二段160巷櫻花爆開
    阿里山櫻花遭風雨摧殘落花 雨水洗滌另有「濕意」
    2022/03/24 10:03

    阿里山櫻花遭風雨摧殘落花 雨水洗滌另有「濕意」

    【玩咖筆記】仁武吃喝玩樂重點整理
    中市豐原公老坪流星花園富士櫻盛開 花期將至3月底
    2022/03/16 13:29

    中市豐原公老坪流星花園富士櫻盛開 花期將至3月底
    花蓮樹湖櫻花盛開 花季可至4月份
    2022/03/11 13:24

    花蓮樹湖櫻花盛開 花季可至4月份

    全國電子週年慶 大家電73折起
    滿開！漫步333階櫻花隧道 台大鳳凰茶園「粉」浪漫
    2022/03/05 14:34

    滿開！漫步333階櫻花隧道 台大鳳凰茶園「粉」浪漫
    南投縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播