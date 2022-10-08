雙十國慶好兆頭 南投石馬公園河津櫻首開「10月花」

南投縣鹿谷鄉石馬公園河津櫻首度在10月開出粉白花朵，美不勝收。（記者謝介裕攝）

2022/10/08 07:13

〔記者謝介裕／南投報導〕「又開花了…」今是國慶連假首日，南投縣鹿谷鄉石馬公園河津櫻再度上演「1年開2次花」的奇景，且往年都在9月先開出「9月花」，今年卻首度延後迄今才開出「10月花」，又剛好是此奇景屆滿10週年，這一連串的巧合，使得粉白花朵綻放枝頭的河津櫻，在吸引往來民眾目光之餘，也多了一分為雙十國慶報喜慶賀的好兆頭。

鹿谷鄉小半天石馬公園，原本是荒蕪的公墓用地，2007年在台灣及日本李登輝之友會致贈500株日本河津櫻花樹後，也才正式啟動塑造「櫻花森林美景」的社區再造計畫，且經公所、社區人員攜手同心照顧下，500株河津櫻不但「頭好壯壯」，且已繁衍出第2代，目前數量已增至800多株。

2012年9月間，石馬公園河津櫻首次開出「9月花」，讓外界驚艷之餘，多半也揣測可能與氣候異常有關，怎料，一年接著一年，迄今已連續10年上演「1年開2次花」的奇景，儼然已成全台最特殊、也是最早的賞櫻景點。

不過，鹿谷鄉小半天休閒農業區發展協會總幹事林建興等地方民眾表示，今年是河津櫻首次開出「10月花」，為何較往年晚了約1個月，雖然有待縣府農業處等相關單位進一步調查，但因雙十國慶在即，倒不如說是河津櫻藉由花開美景作為慶祝台灣國慶的生日禮物外，也象徵適應在地的環境及氣候，加上石馬公園位於溪頭旅遊軸線，國慶連假期間要前往溪頭遊玩的民眾，可千萬別錯過此季節限定版美景，不然，恐會有入寶山空手而回之憾！

南投縣鹿谷鄉石馬公園河津櫻首度在10月開出粉白花朵，美不勝收。（記者謝介裕攝）

南投縣鹿谷鄉石馬公園河津櫻首度在10月開出粉白花朵，吸引民眾駐足賞花。（記者謝介裕攝）

南投縣鹿谷鄉石馬公園河津櫻首度在10月開出粉白花朵，吸引民眾駐足拍照。（記者謝介裕攝）

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