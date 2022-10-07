百里尋根！新北7旬翁徒步返神木村受阻 警伸援助圓夢

南投信義鄉神木村遭遇多次風災、土石流，路線丕變已非往昔。（記者劉濱銓翻攝）

2022/10/07 18:02

〔記者劉濱銓／南投報導〕新北市新店區75歲連姓老翁，上月底長征200多公里，獨自搭車到南投縣信義鄉，要去神木村「千年老樟樹神木」尋根，惟神木村歷經多次土石流，路線丕變已非往昔，連翁下了公車面對來回8公里崎嶇長路，不禁躊躇張望，當時信義分局和社派出所所長方光雄巡邏見狀，立即騎機車載送到目的地，讓連翁得以祭拜緬懷，了卻一樁心願。

連翁透露，其父早年曾在信義鄉從事樟腦油事業，憑藉樟腦才能養活一家人，父親平時教誨子女飲水思源，臨終前還囑託不能忘本，他為完成父親遺願，才趁還能走的時候，要到神木村的老樟樹神木祭拜。

方光雄表示，連翁當天清晨4點從新北市搭火車，轉乘客運來到南投信義鄉，惟路程遙遠，抵達神木村已是下午2點，當時太陽正大，老翁步態緩慢，他上前關心才得知是要徒步探訪神木，但以連翁的年紀與體力，步行來回8公里不僅負荷大，恐也來不及搭下午5點末班公車，當下便騎機車載送至老樟樹神木，讓老人家能祭拜神木，緬懷昔日曾短暫在神木村的時光，也了卻其父遺願。

連翁尋根結束祭拜，順利搭到公車北返，並致電警方報平安，事後還寫信感謝警方協助，方光雄說，連翁30年前曾回來過神木村，惟後來當地發生風災、土石流，路況景物早已不同，以致老翁尋根受阻，能及時伸援協助只是盡本分，看到連翁完成心願他也很開心。

南投信義鄉神木村千年樟神木，是地方居民相當敬重的「樟樹公」。（記者劉濱銓翻攝）

新北市75歲連姓老翁，獨自搭車到南投信義鄉神木村尋根，惟在最後的徒步路程卻因道路崎嶇受阻，幸賴警方協助載送才順利圓夢，事後還寫信致謝。（記者劉濱銓翻攝）

南投縣信義分局和社派出所所長方光雄，日前巡邏發現新北市75歲老翁尋根受阻，主動協助載送，了卻老人家一樁心願。（記者劉濱銓翻攝）

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