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    首頁　>　南投縣

    日月潭電撈7000隻魚虎！水下聲納探到魚球 赫見沉船、2米大魚

    日月潭防治魚虎球，今年已電撈7000隻。（記者劉濱銓翻攝）

    日月潭防治魚虎球，今年已電撈7000隻。（記者劉濱銓翻攝）

    2022/10/07 13:03

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭近年魚虎肆虐，南投縣政府防治魚虎近期則獲利器，由知名衛星導航大廠Garmin贈送的水下聲納，不僅協助發現魚虎球，還意外探到近2公尺大魚，以及沉沒船筏，雖無法判定大魚是否為魚虎，但透過熱點追蹤，仍可探到水下魚虎球以利電撈，縣府說，今年電撈魚虎球達7000隻，整體發現魚球數已減少，初判電撈防治已見成效。

    縣府表示，魚虎獵食性強，在潭區沒有天敵，被稱作「生態殺手」，防治是利用小魚虎成群活動時形成「魚球」，進行電撈降低魚虎族群數，減少對潭區原生魚種魚苗威脅。

    近期在潭區測試聲納時，確實有發現水下的魚虎球動態，甚至還發現近2公尺的大魚，惟透過聲納尚無法確認是否為魚虎，但未來仍可利用數據收集，以及成魚與幼魚的相對位置，協助判定魚虎動態，此外，進行水下聲納探測時，還意外發現插進潭底的船筏，讓人始料未及。

    縣府說，今年電撈防治魚虎球約7000隻，雖比去年同期少了約7成，但發現到的魚虎球減少，也代表對其他魚種魚苗的威脅性降低，提升原生魚種存活率，加上漁民也積極捕捉大魚虎，研判防治已具成效，日後會繼續電撈，至於是否會有一年罕見，隔年大爆發的生態習性出現，則要再觀察。

    日月潭透過水下聲納輔助電撈魚虎球，意外發現插進潭底的沉沒船筏。（記者劉濱銓翻攝）

    日月潭透過水下聲納輔助電撈魚虎球，意外發現插進潭底的沉沒船筏。（記者劉濱銓翻攝）

    日月潭透過水下聲納輔助電撈魚虎球，意外發現近2公尺大魚。（記者劉濱銓翻攝）

    日月潭透過水下聲納輔助電撈魚虎球，意外發現近2公尺大魚。（記者劉濱銓翻攝）

    日月潭電撈防治魚虎球，透過水下聲納探測到魚球動態。（記者劉濱銓翻攝）

    日月潭電撈防治魚虎球，透過水下聲納探測到魚球動態。（記者劉濱銓翻攝）

    日月潭電撈防治魚虎球，透過水下聲納探測到魚球動態。（記者劉濱銓翻攝）

    日月潭電撈防治魚虎球，透過水下聲納探測到魚球動態。（記者劉濱銓翻攝）

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