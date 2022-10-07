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    緊來鑽巷弄找！城市秘境台南「番薯崎」中繼空間限時開放

    蕃薯崎1625中繼空間大型藝術裝置現身，工地鷹架與藝術傘裝置搭配夜間燈光，畫面美輪美奐。（記者王姝琇攝）

    蕃薯崎1625中繼空間大型藝術裝置現身，工地鷹架與藝術傘裝置搭配夜間燈光，畫面美輪美奐。（記者王姝琇攝）

    2022/10/07 10:44

    〔記者王姝琇／台南報導〕南市中西區民權路二段的巷弄裡，出現一座美輪美奐的大型藝術裝置，吸引民眾拍照打卡。這裡舊名「番薯崎」，就位在府城市區的精華地段，但因為巷弄蜿蜒、分歧又狹小宛如迷宮，尤其外地遊客拿著地址也不容易找得到，成為名符其實的城市秘境，「找不到的美景」也意外掀起討論，該裝置僅設置到25日止，現地限時開放中。

    番薯崎範圍，從忠義路二段158巷口轉往小南天福德祠、城隍廟大榕樹右轉，繼續往民權路二段64巷方向，舊稱「番薯街」，地形比外圍馬路略高起呈微緩坡，成為「崎」的存在，古時聚集買賣番薯的人家，如今製作番薯簽景象早已不再。

    而位在其中的番薯崎中繼空間，佔地將近80坪，現地宛如工地般由鷹架搭起展場空間，獨具風格，部分是早年規劃的都市道路既定用地，卻隨著城市發展逐漸被遺忘，但由於地目未變更無法改建或完整規劃，成為府城市中心一另類的存在。

    蕃薯崎1625藝術團體策展人蔡佩烜，與知名克里斯多插畫森林畫家洪于筑合作展出藝術再現計畫成果，來自北台灣的洪于筑將在府城所見所聞預計畫成13幅圖，印製在40把雨傘之上，搭配蕃薯崎1625中繼空間的「工地風」戶外場展出。佈展期間就已經吸引許多洪于筑的鐵粉鑽進巷弄找尋展場，開展後更是掀起討論！

    蔡佩烜表示，在地有很多老屋因都市計畫被切割，閒置至少50年，老聚落更是備受影響，盼透過這樣的空間結合藝術，喚起大眾對城市空間規畫的關注；她說，蕃薯崎1625中繼空間透過招募世界各地藝術家短期進駐，從生活發掘環境人文內涵，進而凝聚多元文化與生活共識，提出新型態文化生活聚落，也藉此探討都市計畫下懸而未決的計畫道路開闢等議題。

    蕃薯崎1625中繼空間與知名克里斯多插畫森林畫家洪于筑合作，即日起到10/25展出藝術再現計畫成果。（記者王姝琇攝）

    蕃薯崎1625中繼空間與知名克里斯多插畫森林畫家洪于筑合作，即日起到10/25展出藝術再現計畫成果。（記者王姝琇攝）

    蕃薯崎1625中繼空間展出大型藝術裝置，搭配夜間燈光美不勝收。（記者王姝琇攝）

    蕃薯崎1625中繼空間展出大型藝術裝置，搭配夜間燈光美不勝收。（記者王姝琇攝）

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