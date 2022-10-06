2022埔里花卉展「兒童花樂園」 明起至16日登場

2022埔里花卉展「兒童花樂園」系列活動，7日至16日在埔里花卉物流中心舉行。（記者佟振國攝）

2022/10/06 20:40

〔記者佟振國／南投報導〕為期10天的南投縣埔里鎮2022花卉展系列活動明天（7日）於花卉物流中心正式登場，今年活動主題「兒童花樂園」，除了戶外首次以數百棵「波波草」打造大地裝置藝術，以及趣味樹屋，室內景觀佈置結合鎮內七家花卉業者，使用在地生產的玫瑰、火鶴等高經濟花卉，結合摩天輪等遊具裝飾，打造美麗的兒童樂園，讓親子遊客拍好拍滿，「花」現埔里產業之美。

為活化埔里花卉物流中心，埔里公所已連續第4年舉行秋季花卉展，結合農委會農糧署、埔里花卉生產合作社、社團法人中華盆花發展協會等單位合作，明起一連10天展開「兒童花樂園」活動，現場首度展示近年來日、韓流行的「波波草」，外型圓潤療癒，今天即吸引不少民眾搶拍網美照。

鎮長廖志城表示，本次花卉展區分為室內特色主題花卉觀賞區、蘭花競賽觀賞區、居家生活花藝搭配展示區、童趣樹屋等，欣賞埔里、仁愛在地生產的玫瑰、火鶴、香水百合等高經濟花卉的景觀佈置，且配合兒童花樂園主題，設置摩天輪、咖啡杯、旋轉木馬、熱氣球、鋼琴等遊具裝飾，讓親子像是置身兒童樂園，拍好拍滿。

活動期間的週休假日也會加碼舉行小農及文創市集、盆花DIY、鹿角蕨上板體驗、親子泡泡秀、大地遊戲、在地藝文團體演出，16日閉幕日還有廣受蔬食朋友喜愛的「無肉市集」。

民進黨縣長參選人蔡培慧擔任立委、行政院中部聯合服務中心執行長期間也積極協助埔里花卉物流中心活化，強調除了舉行花卉展示，花卉物流中心也能成為埔里的農業小世貿，包括企業對企業的高端花卉銷售，或是企業對消費者的產銷服務，未來若當選縣長也會全力協助埔里的花卉行銷，擴大埔里的花卉產值。

埔里花卉物流中心有數百棵造型圓潤療癒的「波波草」打造大地裝置藝術。（記者佟振國攝）

埔里花卉展室內展區以在地花卉搭配旋轉木馬等遊具裝飾，營造兒童花樂園。（記者佟振國攝）

埔里花卉展期間逢週休假日，戶外也有操偶師與親子互動。（記者佟振國攝）

埔里花卉展有居家生活花藝搭配展示區，指導民眾利用簡單花藝DIY美化生活空間。（記者佟振國攝）

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