攀岩上切玉山東峰 山友失手墜落傷重身亡

玉山東峰有山友攀岩上切時，不慎失手墜落，惟頭部受重創不幸身亡，最後由空勤直升機吊掛下山。（記者劉濱銓翻攝）

2022/10/06 19:09

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園玉山東峰，今上午1名40歲徐姓山友，與另名同伴在攀岩上切東峰時，不慎失手墜落，頭部受重創，南投縣消防局獲報搜救，玉山國家公園管理處也火速派人馳援，受地利之便，排雲山莊組隊率先趕赴現場，惟受傷山友已無生命跡象，隨後便將遺體搬至可吊掛處，最後由空勤直升機協助吊掛下山。

玉管處表示，該隊共2名山友都有申請入山，係在昨（5日）從玉山塔塔加園區進入，並在荖濃溪營地紮營過夜，今上午則要攀岩上切玉山東峰，卻不慎發生墜落意外。

一般攀登玉山東峰的山友，多半較有經驗與能力，登山行程為2天1夜，首日從塔塔加到排雲山莊過夜，隔天清晨出發先到玉山主峰，再到玉山東峰，來到東峰還要爬最後的碎石坡，並扶著鐵鍊才能登頂，對體能是一大考驗，最後才是沿原路折返下山。

該隊2名山友，走的則不是傳統路線，係從荖濃溪營地攀岩上切，但因玉山東峰山勢險峻，恐是過程中不慎失手才墜落。

南投縣消防局表示，上午近8點獲報，指在玉山東峰北壁有山友墜落，據同行山友通報，墜落徐男經檢視傷勢還有微弱氣息，惟頭部受重創，心跳非常快，恐有顱內出血之虞，趕緊對外求援。

消防隊當下集結，並同步申請空勤直升機協助，惟直升機抵達事發地，卻發現山壁陡峭無法靠近吊掛，搜救隊則臨時改變搜救方式，準備搭直升機前往附近山區，就近背負傷者吊掛。

到了上午約9點，排雲山莊已集結6名搜救員，包括巡山員、雲豹登山隊、保七警方，以及北峰氣象站人員前往協助，一行人約11點多抵達現場，惟受傷山友已不幸傷重身亡，眾人則合力把遺體移至附近可吊掛處，之後直升機到達，完成吊掛任務。

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