為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    攀岩上切玉山東峰 山友失手墜落傷重身亡

    玉山東峰有山友攀岩上切時，不慎失手墜落，惟頭部受重創不幸身亡，最後由空勤直升機吊掛下山。（記者劉濱銓翻攝）

    玉山東峰有山友攀岩上切時，不慎失手墜落，惟頭部受重創不幸身亡，最後由空勤直升機吊掛下山。（記者劉濱銓翻攝）

    2022/10/06 19:09

    〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園玉山東峰，今上午1名40歲徐姓山友，與另名同伴在攀岩上切東峰時，不慎失手墜落，頭部受重創，南投縣消防局獲報搜救，玉山國家公園管理處也火速派人馳援，受地利之便，排雲山莊組隊率先趕赴現場，惟受傷山友已無生命跡象，隨後便將遺體搬至可吊掛處，最後由空勤直升機協助吊掛下山。

    玉管處表示，該隊共2名山友都有申請入山，係在昨（5日）從玉山塔塔加園區進入，並在荖濃溪營地紮營過夜，今上午則要攀岩上切玉山東峰，卻不慎發生墜落意外。

    一般攀登玉山東峰的山友，多半較有經驗與能力，登山行程為2天1夜，首日從塔塔加到排雲山莊過夜，隔天清晨出發先到玉山主峰，再到玉山東峰，來到東峰還要爬最後的碎石坡，並扶著鐵鍊才能登頂，對體能是一大考驗，最後才是沿原路折返下山。

    該隊2名山友，走的則不是傳統路線，係從荖濃溪營地攀岩上切，但因玉山東峰山勢險峻，恐是過程中不慎失手才墜落。

    南投縣消防局表示，上午近8點獲報，指在玉山東峰北壁有山友墜落，據同行山友通報，墜落徐男經檢視傷勢還有微弱氣息，惟頭部受重創，心跳非常快，恐有顱內出血之虞，趕緊對外求援。

    消防隊當下集結，並同步申請空勤直升機協助，惟直升機抵達事發地，卻發現山壁陡峭無法靠近吊掛，搜救隊則臨時改變搜救方式，準備搭直升機前往附近山區，就近背負傷者吊掛。

    到了上午約9點，排雲山莊已集結6名搜救員，包括巡山員、雲豹登山隊、保七警方，以及北峰氣象站人員前往協助，一行人約11點多抵達現場，惟受傷山友已不幸傷重身亡，眾人則合力把遺體移至附近可吊掛處，之後直升機到達，完成吊掛任務。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    玉山保育志工巡山墜谷 驚傳1人無生命跡象
    2022/05/01 18:41

    玉山保育志工巡山墜谷 驚傳1人無生命跡象
    玉山10年山難「創傷」居首 體力不支易落入危險三部曲
    2022/02/17 11:41

    玉山10年山難「創傷」居首 體力不支易落入危險三部曲

    中路角地之王「悦峰華」頂流首藏
    玉山登山意外激增3倍 雪攀隊伍人數下修6人以下
    2020/12/21 16:43

    玉山登山意外激增3倍 雪攀隊伍人數下修6人以下
    玉山11月10山難 平歷史紀錄
    2020/12/06 12:12

    玉山11月10山難 平歷史紀錄

    群益台灣精選高息ETF(00919)存股族必備
    南投縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播