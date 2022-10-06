為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    走路碰撞變濺血衝突！南投科大生被嗆輸贏 持美工刀劃傷學長

    白衣學長用手架住藍衣學生脖子，要把他拖出去，藍衣學生揮美工刀劃傷學長臉頰。（擷取自影片；本報合成）

    白衣學長用手架住藍衣學生脖子，要把他拖出去，藍衣學生揮美工刀劃傷學長臉頰。（擷取自影片；本報合成）

    2022/10/06 20:24

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣某科大2名男學生因走路碰撞推擠起口角，回座位後打起來，其中一人下課找學長來助陣圍攻，要架走對方，被架住脖子的學生情緒失控，持美工刀劃傷架住他的學長臉頰，送醫幸無大礙。草屯警方到校查訪，雙方均未提告，將傳喚雙方說明，釐清案情後，全案將依法偵辦。

    這起學生見血衝突發生在今天下午，科大五專一年級男學生走路碰撞推擠，爆發衝突，兩人回到座位後繼續吵，火氣愈來愈大下扭打起來，講台上的老師趕緊下來處理，雙方才冷靜下來。

    助陣學長架脖拖人被劃傷

    白衣學生下課後到二年級學長班上求助，7、8個學長走到一年級教室，有人在外叫囂「拖出來」，一群人大聲要藍衣男學生出去，有人大罵三字經，有人喊「輸贏啦」、「乎死啦」，藍衣學生一開始不為所動，與他發生衝突的白衣學生拿起他背包，要他出去，還有學長用手推他，接著一名二年級男學生走到藍衣學生後方，叫不動他，用手臂架住脖子，要把他拖出去。

    藍衣學生情緒失控，持美工刀劃傷架住他脖子的白衣學長臉頰，隨後跑出教室。

    校方接獲通報，火速將受傷學生送醫治療。校方說，受傷學生臉頰有穿刺傷，沒有生命危險。持刀劃傷學長臉頰的藍衣學生也找到了，下午都在輔導室協談輔導。

    突衝過程都被學生用手機拍下，下午PO到臉書社團。草屯警方看到影片，派員到校查訪，了解情況，但雙方都未提告，警方將傳喚相關學生說明，在釐清案情後依法偵辦。

    校方：揮刀同學剛喪父情緒不穩

    據校方指出，藍衣學生來自外縣市，不久前父親剛過世，家中發生巨變對他打擊很大，情緒較不穩。

    科大五專一年級學生因走路碰撞發生口角，最後大打出手。（擷取自影片）

    科大五專一年級學生因走路碰撞發生口角，最後大打出手。（擷取自影片）

    老師上前拉開衝突學生，勸他們冷靜回到座位。（擷取自影片）

    老師上前拉開衝突學生，勸他們冷靜回到座位。（擷取自影片）

    白衣學生下課時找來二年級學長助陣，學要藍衣男學生出去。（擷取自影片）

    白衣學生下課時找來二年級學長助陣，學要藍衣男學生出去。（擷取自影片）

    白衣學長用手架住藍衣學生脖子，要把他拖出去。（擷取自影片）

    白衣學長用手架住藍衣學生脖子，要把他拖出去。（擷取自影片）

    藍衣學生揮美工刀劃傷學長臉頰。（擷取自影片）

    藍衣學生揮美工刀劃傷學長臉頰。（擷取自影片）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台中旱溪夜市11人大亂鬥！15歲少女被炒魷魚 乾哥撂人揍老闆
    2022/10/01 22:50

    台中旱溪夜市11人大亂鬥！15歲少女被炒魷魚 乾哥撂人揍老闆
    買知高飯不爽被「瞄」 男子1挑2當街開打
    2022/09/30 08:34

    買知高飯不爽被「瞄」 男子1挑2當街開打

    後疫情購屋參考指標 置產自住都超愛
    接班慢8分鐘 2保全大街上演全武行
    2022/09/29 12:51

    接班慢8分鐘 2保全大街上演全武行
    KTV飲酒歡唱不滿服務生態度差 持麥克風打傷人
    2022/09/25 08:50

    KTV飲酒歡唱不滿服務生態度差 持麥克風打傷人

    聚焦自住需求！南區黃金十字軸線成置產首選
    友人歡唱後1人想吃麥當勞、另人急著回家 街頭大打出手
    2022/09/25 08:45

    友人歡唱後1人想吃麥當勞、另人急著回家 街頭大打出手
    催促「卡緊咧」爆全武行！台中酒客從「海八」酒店打到急診室
    2022/09/08 10:26

    催促「卡緊咧」爆全武行！台中酒客從「海八」酒店打到急診室
    南投縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播