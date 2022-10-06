走路碰撞變濺血衝突！南投科大生被嗆輸贏 持美工刀劃傷學長

白衣學長用手架住藍衣學生脖子，要把他拖出去，藍衣學生揮美工刀劃傷學長臉頰。（擷取自影片；本報合成）

2022/10/06 20:24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣某科大2名男學生因走路碰撞推擠起口角，回座位後打起來，其中一人下課找學長來助陣圍攻，要架走對方，被架住脖子的學生情緒失控，持美工刀劃傷架住他的學長臉頰，送醫幸無大礙。草屯警方到校查訪，雙方均未提告，將傳喚雙方說明，釐清案情後，全案將依法偵辦。

這起學生見血衝突發生在今天下午，科大五專一年級男學生走路碰撞推擠，爆發衝突，兩人回到座位後繼續吵，火氣愈來愈大下扭打起來，講台上的老師趕緊下來處理，雙方才冷靜下來。

助陣學長架脖拖人被劃傷

白衣學生下課後到二年級學長班上求助，7、8個學長走到一年級教室，有人在外叫囂「拖出來」，一群人大聲要藍衣男學生出去，有人大罵三字經，有人喊「輸贏啦」、「乎死啦」，藍衣學生一開始不為所動，與他發生衝突的白衣學生拿起他背包，要他出去，還有學長用手推他，接著一名二年級男學生走到藍衣學生後方，叫不動他，用手臂架住脖子，要把他拖出去。

藍衣學生情緒失控，持美工刀劃傷架住他脖子的白衣學長臉頰，隨後跑出教室。

校方接獲通報，火速將受傷學生送醫治療。校方說，受傷學生臉頰有穿刺傷，沒有生命危險。持刀劃傷學長臉頰的藍衣學生也找到了，下午都在輔導室協談輔導。

突衝過程都被學生用手機拍下，下午PO到臉書社團。草屯警方看到影片，派員到校查訪，了解情況，但雙方都未提告，警方將傳喚相關學生說明，在釐清案情後依法偵辦。

校方：揮刀同學剛喪父情緒不穩

據校方指出，藍衣學生來自外縣市，不久前父親剛過世，家中發生巨變對他打擊很大，情緒較不穩。

科大五專一年級學生因走路碰撞發生口角，最後大打出手。（擷取自影片）

老師上前拉開衝突學生，勸他們冷靜回到座位。（擷取自影片）

白衣學生下課時找來二年級學長助陣，學要藍衣男學生出去。（擷取自影片）

白衣學長用手架住藍衣學生脖子，要把他拖出去。（擷取自影片）

藍衣學生揮美工刀劃傷學長臉頰。（擷取自影片）

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