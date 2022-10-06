為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    賞楓季將至 奧萬大森林遊樂區清水溪橋慶通車

    奧萬大森林遊樂區清水溪橋今天完工通車。（林務局南投林管處提供）

    奧萬大森林遊樂區清水溪橋今天完工通車。（林務局南投林管處提供）

    2022/10/06 14:29

    〔記者佟振國／南投報導〕國內知名賞楓景點南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區，其中園區重要橋梁清水溪橋，因921災後上游地質不穩，大量土砂沖刷而下，影響橋梁安全，林務局南投林管處特別新建無落墩的鋼構橋，跨越清水溪與瑪谷溪，避免雨季土石流及漂流木撞擊危害，今天（6日）舉行完工通車典禮，橋梁外觀模擬動物於林間奔跑之骨架意象，十分吸睛，也成為園區新地標。

    林務局南投林管處表示，奧萬大清水溪橋是連結奧萬大核心區及森林區的重要橋梁，前身為兩跨混凝土橋梁，921地震後，因上游地質不穩定，崩塌的土砂易受颱風、豪雨大量沖刷而下，造成橋梁受損，甚至園區因此被迫休園，為避免土石災害及提升橋梁通行安全，重新建造新的鋼構橋。

    新的清水溪橋橋長約65.8公尺、橋面寬約3.8公尺、高度約14公尺，由於無落墩設計，避免土石流及漂流木撞擊危害，橋面板運用木材，增加行人舒適度並減少碳足跡，引道加勁路堤填土挖填平衡，加強護坡植生復育，融入自然森林環境，達到節能、低碳之環境精神，至於橋梁外觀也模擬動物於林間奔跑之骨架意象，以及植物楓葉造型設計，十分吸睛，成為園區新地標。

    今天舉行清水溪橋完工通車祈福典禮，當地部落原住民共同參與，吟唱傳統歌謠，並在部落長老帶領下，向祖靈表達敬意，也保佑子孫及遊客到這裡都能平安，清水溪橋啟用後，有效串聯園區景點，提供遊客安全無虞的休憩場域。

    清水溪橋外觀模擬動物於林間奔跑之骨架意象，由下仰望，又似有楓葉的造型，獨特設計十分吸睛。（林務局南投林管處提供）

    清水溪橋外觀模擬動物於林間奔跑之骨架意象，由下仰望，又似有楓葉的造型，獨特設計十分吸睛。（林務局南投林管處提供）

    奧萬大森林遊樂區新建清水溪橋無落墩設計，不僅避免土石流、漂流木撞擊危害，也符合環保要求。（林務局南投林管處提供）

    奧萬大森林遊樂區新建清水溪橋無落墩設計，不僅避免土石流、漂流木撞擊危害，也符合環保要求。（林務局南投林管處提供）

    奧萬大清水溪橋護坡植生復育，融入自然森林環境 。（林務局南投林管處提供）

    奧萬大清水溪橋護坡植生復育，融入自然森林環境 。（林務局南投林管處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    2波梅雨挹注 奧萬大森林遊樂區重現飛瀑美景
    2022/05/30 14:16

    2波梅雨挹注 奧萬大森林遊樂區重現飛瀑美景
    奧萬大鳥巢箱上演親鳥餵食秀 台灣藍鵲加碼獵食幼鳥驚悚劇
    2022/05/05 20:32

    奧萬大鳥巢箱上演親鳥餵食秀 台灣藍鵲加碼獵食幼鳥驚悚劇

    後疫情購屋參考指標 置產自住都超愛
    奧萬大山櫻花火紅盛開 遊客驚豔
    2022/01/09 09:58

    奧萬大山櫻花火紅盛開 遊客驚豔
    奧萬大園區喜見領角鶚家族 呆萌模樣超療癒
    2021/06/14 10:56

    奧萬大園區喜見領角鶚家族 呆萌模樣超療癒

    聚焦自住需求！南區黃金十字軸線成置產首選
    人不能來 奧萬大森林遊樂區成動物新樂園
    2021/06/11 10:06

    人不能來 奧萬大森林遊樂區成動物新樂園
    南投縣今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播