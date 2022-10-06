賞楓季將至 奧萬大森林遊樂區清水溪橋慶通車

奧萬大森林遊樂區清水溪橋今天完工通車。（林務局南投林管處提供）

2022/10/06 14:29

〔記者佟振國／南投報導〕國內知名賞楓景點南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區，其中園區重要橋梁清水溪橋，因921災後上游地質不穩，大量土砂沖刷而下，影響橋梁安全，林務局南投林管處特別新建無落墩的鋼構橋，跨越清水溪與瑪谷溪，避免雨季土石流及漂流木撞擊危害，今天（6日）舉行完工通車典禮，橋梁外觀模擬動物於林間奔跑之骨架意象，十分吸睛，也成為園區新地標。

林務局南投林管處表示，奧萬大清水溪橋是連結奧萬大核心區及森林區的重要橋梁，前身為兩跨混凝土橋梁，921地震後，因上游地質不穩定，崩塌的土砂易受颱風、豪雨大量沖刷而下，造成橋梁受損，甚至園區因此被迫休園，為避免土石災害及提升橋梁通行安全，重新建造新的鋼構橋。

新的清水溪橋橋長約65.8公尺、橋面寬約3.8公尺、高度約14公尺，由於無落墩設計，避免土石流及漂流木撞擊危害，橋面板運用木材，增加行人舒適度並減少碳足跡，引道加勁路堤填土挖填平衡，加強護坡植生復育，融入自然森林環境，達到節能、低碳之環境精神，至於橋梁外觀也模擬動物於林間奔跑之骨架意象，以及植物楓葉造型設計，十分吸睛，成為園區新地標。

今天舉行清水溪橋完工通車祈福典禮，當地部落原住民共同參與，吟唱傳統歌謠，並在部落長老帶領下，向祖靈表達敬意，也保佑子孫及遊客到這裡都能平安，清水溪橋啟用後，有效串聯園區景點，提供遊客安全無虞的休憩場域。

清水溪橋外觀模擬動物於林間奔跑之骨架意象，由下仰望，又似有楓葉的造型，獨特設計十分吸睛。（林務局南投林管處提供）

奧萬大森林遊樂區新建清水溪橋無落墩設計，不僅避免土石流、漂流木撞擊危害，也符合環保要求。（林務局南投林管處提供）

奧萬大清水溪橋護坡植生復育，融入自然森林環境 。（林務局南投林管處提供）

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