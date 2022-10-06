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    首頁　>　南投縣

    毋湯！玉山園區南橫三山亂紮營 違規每人罰3000元

    玉山國家公園南橫三山地區，紛傳山友在非指定宿營地違規紮營，玉管處偕同警方巡查，將對行為人開罰3000元。（圖由玉管處提供）

    玉山國家公園南橫三山地區，紛傳山友在非指定宿營地違規紮營，玉管處偕同警方巡查，將對行為人開罰3000元。（圖由玉管處提供）

    2022/10/06 14:02

    〔記者劉濱銓／南投報導〕省道台20線南橫公路今年5月復通後，玉山國家公園南橫三山（庫哈諾辛山、塔關山、關山嶺山）吸引山友造訪，惟近期登山步道卻可見山友隨意紮營，由於南橫有台灣黑熊出沒，山友應在指定宿營點庫哈諾辛山屋、營地紮營，避免干擾野生動物，維護登山安全，違者依國家公園法，每人最高可處3000元罰鍰。

    玉山國家公園管理處表示，部分山友攀登南橫三山，可能為節省時間，會選在登山口步道紮營，惟山友便宜行事，卻出現隨意紮營亂象，由於園區並非隨地可露營，在非指定地點紮營，可能干擾當地生態，尤其南橫也有黑熊出沒，若山友宿營炊煮產生氣味，恐吸引野生動物靠近，難以確保登山安全。

    且南橫三山在南橫復通後，已大幅減少攀登的時間與困難度，山友抵達登山口，就可直接攀登往返，各山頭的步道長度約在1.5至3.5公里，提醒山友應申請住宿庫哈諾辛山屋、營地，或住在周邊的梅山地區民宿或飯店，切勿隨意在園區露宿紮營。

    近期園區工作人員也和警方偕同巡查，發現有山友隨意紮營，依國家公園法，未經核准在指定地點外露營，可處行為人3000元罰鍰，山友不可不慎。

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