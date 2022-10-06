誓打破黑金政治翻轉家鄉 蔡培慧：打造南投為新矽谷、台版瑞士

民進黨南投縣長參選人蔡培慧（右），接受本報《自由最前線》節目主持人陳怡君（左）的專訪，桌上放著的就是她的「綠科技好生活、南投升級」政策白皮書。（記者陳鳳麗攝）

2022/10/06 10:33

〔記者陳鳳麗／南投報導〕民進黨南投縣長參選人蔡培慧，接受本報《自由最前線》節目主持人陳怡君專訪時指出，國民黨籍前縣長李朝卿因貪污案再被判刑450年，對手許淑華牽扯黑金政治，卻無法誠實說清楚，南投縣17年來沒有進步、年輕人外流，她希望打破長期的黑金政治，翻轉家鄉的命運，包括促成中興大學、工研院中分院來南投、設立青創基地，培育人才、協助中小企業轉型、觀光升級，打造南投為新矽谷、台版瑞士不是夢，她已準備好了。

主持人陳怡君節目一開始，就對蔡培慧日前直指對手許淑華家族就是南投的顏家，問她如何看待對手被爆的黑歷史，蔡培慧表示，從事政治工作必須誠實和坦然面對問題，但是許淑華的態度選擇採取迴避態度，論文被檢舉抄襲，她要證明是自己寫的，就應該開記者會，告訴大家論文議題如何設定、訪談的對象是誰，而她就是不願意說明。

蔡培慧表示，許淑華說她的父親年紀大了，但是她卻參與了她父親的爭議，像她在市長任內，做了17件工程，全部都是在許家招待所的旁邊。而明明沒有通知許立委的會勘，她的辦公室卻派人參加，就是要護航砂石業者，讓砂石業者週六、日也可以把砂石車開上道路。而不管是跟砂石業者，或者是工程的發包，都是在許家招待所，牽扯的都是黑金政治。

「前縣長李朝卿因貪污案再被判刑450年，這是南投人的恥辱！」，蔡培慧說，南投縣政治版圖長期藍大於綠，但國民黨執政17年來，李朝卿連莫拉克颱風災修工程這種救命錢都要貪，因貪污案再被判刑450年，這是南投人的恥辱，而現任縣長林明溱買了兩間合計5000萬元的房子給兒子，貸款金額、錢從何處來都講不清楚，當我們提出質疑時，提名他們的國民黨應要來辯駁，不是心想我有在地方「走踏」、有在捻香，就是有在做事。而自己從不分區立委開始，看到南投縣的沈痾，決心要待在南投，盡最力努力來翻轉家鄉。

蔡培慧說，自己規畫南投縣未來的藍圖，說出要打造南投成為「新矽谷」時，很多人都說「蔡培慧你好大的膽子！」，但「新矽谷」構想有跟中興大學薛富盛討論過好幾次，這是可以實現的。而這幾年努力引進工研院中分院及中興大學到中興新村，對南投縣的活化與轉型幫助很大，像興大循環經濟學院進駐後，跟企業合作，培育人才，美國舊金山的矽谷是一個研發的基地，而非硬體產業生產的基地，中興大學南投分校進駐中興新村後，未來就會以軟體科技研發為發展方向，有了研發的基地，再跟業界來連結，會創造更多就業機會，成為新矽谷就不是夢。

蔡培慧也說，南投縣年輕人外流情況嚴重，但其實很多人想回家鄉生活，因此在工研院協助下，在中興新村設立青年創生基地，讓年輕人可以回來發揮創意，而現在已看到一些成果，像鉅田潔淨技術公司就是把農業廢棄物像甘蔗渣、咖啡渣轉化為生活材料，而未來相信會有更多這樣的南投年輕人在創生基地開創出自己的事業。

「南投真的是台灣版瑞士的基礎！」，蔡培慧指出，南投縣有最美好的山林旅遊，但光是讓人看風景、爬山還不夠，而是要像瑞士一樣，把每個觀光節點的交通做得好，交通的部分，不只是為了觀光，為了縣內民眾，全縣必須有環線的路網規劃，南投、草屯、竹山、埔里都要有轉運站，透過轉運站銜接往南或往北，而民眾要到轉運站則在公車之外，還有小黃公車可乘坐。

此外，也建議中央儘快讓集集線火車延伸到田中火車站和彰化高鐵站，並主動規畫輕軌捷運從台中高鐵站到南投，方便外地或外國遊客可到南投縣觀光旅遊。未來也有纜車的規畫，例如從車埕到日月潭的纜車，也會將滑坡做滑草步道，讓南投縣的觀光更多樣面貌。

蔡培慧（中）與陳怡君（右）在興大循環經濟學院老師的引導下，參觀該院的實驗室，邊看邊提到她的打造南投成為新矽谷的政見。（記者陳鳳麗攝）

蔡培慧（中）與陳怡君（右）聽取興大循環經濟學院的老師介紹實驗室作為模式生物種植的阿拉伯芥，蔡培慧說，循環經濟學院是台灣第一，也是亞洲唯一。（記者陳鳳麗攝）

蔡培慧（右3）在學者和工商團體代表等人的支持下，發表她的「綠科技好生活、南投升級」的政策白皮書，對南投縣未來有完整擘畫。（記者陳鳳麗攝）

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