今年不能團拍了！合歡山武嶺亭還在整修 趕不及國慶日前啟用
2022/10/06 09:35
〔記者佟振國／南投報導〕合歡山武嶺亭是熱門的自拍、打卡景點，林務局東勢林管處今年4月封閉進行觀景台等周邊設施整修，原訂10月7日完工，但施工後發現武嶺觀景台擋土牆長期經風雪侵襲導致強度不足，須再進行結構強化以確保安全，估計要到明年1月份才能完工，再過幾天就是雙十國慶，以往許多遊客會自備國旗到武嶺亭打卡、團拍，今年確定無法如願了！
合歡山是旅遊勝地，海拔3275公尺的武嶺也是全台公路最高點，歷史悠久的武嶺亭更是遊客的熱門打卡、自拍地點，許多合歡山的美麗星空照，也少不了武嶺亭的身影，但因武嶺觀景平台的設備老舊，為確保遊客安全、提高休憩品質，東勢林管處今年4月中旬進行武嶺觀景區周邊設施改善工程，全面改善觀景台、階梯及旁邊的公廁等設施，唯一保留不變的則是古樸風格的武嶺亭，工程預計10月7日完工，才能開放供遊客拍照打卡。
但是目前武嶺觀景台及周邊公廁仍在封閉施工狀態，包括觀景台地面、階梯及外觀還沒有完成，台上堆置不少石塊等建材，似乎距離完工啟用還有一段時間，以往每到雙十節，許多遊客包括重機車友的車聚活動、臉書社團團友的聚會，會到合歡山武嶺亭秀國旗、拍團體照，武嶺亭擠滿遊客好不熱鬧，今年又有3天連假，更是出遊好時機，可惜因為工程施工，確定無法與武嶺亭合照了。
東勢林管處表示，由於施工期間遭遇山區豪雨的天候影響，在拆除觀景台的岩面磚後發現擋土牆長期經風雪侵襲，強度已未如預期要求，為提高武嶺觀景平台安全性，已積極辦理鑽心取樣及擋土牆結構強化工作，初估工程將展延至明年1月份完工。