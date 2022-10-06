今年不能團拍了！合歡山武嶺亭還在整修 趕不及國慶日前啟用

以往雙十節假期，許多遊客會到合歡山武嶺亭拍國旗照。（資料照）

2022/10/06 09:35

〔記者佟振國／南投報導〕合歡山武嶺亭是熱門的自拍、打卡景點，林務局東勢林管處今年4月封閉進行觀景台等周邊設施整修，原訂10月7日完工，但施工後發現武嶺觀景台擋土牆長期經風雪侵襲導致強度不足，須再進行結構強化以確保安全，估計要到明年1月份才能完工，再過幾天就是雙十國慶，以往許多遊客會自備國旗到武嶺亭打卡、團拍，今年確定無法如願了！

合歡山是旅遊勝地，海拔3275公尺的武嶺也是全台公路最高點，歷史悠久的武嶺亭更是遊客的熱門打卡、自拍地點，許多合歡山的美麗星空照，也少不了武嶺亭的身影，但因武嶺觀景平台的設備老舊，為確保遊客安全、提高休憩品質，東勢林管處今年4月中旬進行武嶺觀景區周邊設施改善工程，全面改善觀景台、階梯及旁邊的公廁等設施，唯一保留不變的則是古樸風格的武嶺亭，工程預計10月7日完工，才能開放供遊客拍照打卡。

但是目前武嶺觀景台及周邊公廁仍在封閉施工狀態，包括觀景台地面、階梯及外觀還沒有完成，台上堆置不少石塊等建材，似乎距離完工啟用還有一段時間，以往每到雙十節，許多遊客包括重機車友的車聚活動、臉書社團團友的聚會，會到合歡山武嶺亭秀國旗、拍團體照，武嶺亭擠滿遊客好不熱鬧，今年又有3天連假，更是出遊好時機，可惜因為工程施工，確定無法與武嶺亭合照了。

東勢林管處表示，由於施工期間遭遇山區豪雨的天候影響，在拆除觀景台的岩面磚後發現擋土牆長期經風雪侵襲，強度已未如預期要求，為提高武嶺觀景平台安全性，已積極辦理鑽心取樣及擋土牆結構強化工作，初估工程將展延至明年1月份完工。

以往民眾雙十節上合歡山武嶺亭拍國旗照，今年因工程尚未完工，無法如願。（資料照）

合歡山武嶺亭觀景台改善工程還在施工。（記者佟振國攝）

合歡山武嶺亭觀景平台現況，距離完工還有一段時間。（記者佟振國攝）

東勢林管處說明因武嶺亭觀景平台的擋土牆長年經風雪侵襲導致強度不足，必須再進行結構強化，初估完工時間展延至明年1月。（記者佟振國攝）

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