南投研議派出所合署辦公 中央同意補87名警力

南投縣警察局研議部份小型派出所合署辦公，但遭地方反對。（資料照）

2022/10/06 07:21

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府警察局為讓小型派出所員警服勤時間符合法令規定，研議實施合署辦公、聯合執勤，並巳在各地召開說明會，但多位議員在議會定期會質詢時憂心影響治安，強烈反對合署辦公，並希望中央補足警力，才是長遠之計，警察局長黃永志表示，經向中央呈報地方意見後，警政署已回覆同意若縣府能編足員額預算，將補足南投87名警力。

大法官會議2019年11月底針對警察等「輪班公務員」超勤工作問題，做出釋字第785號解釋，認為有部分違反「憲法」賦予人民的健康權，並規範相關機關3年內改正服勤時間。南投縣因不乏有4名員警編制的小型派出所，服勤時間常逾16小時，縣警局遂研議在部份派出所實施合署辦公、聯合執勤，以符合規定。

惟警方在地方召開說明會後，即遭多數的民眾反對，蕭志全、謝明謀及石慶龍等多位議員也在議會定期會質詢時表示，現在人心不古、治安不若以前農業社會單純，一旦派出所合署辦公，部份派出所無法有員警24小時值勤，將造成人心惶惶，縣長林明溱也認為要合署辦公是因南投基層警力不足，補足警力才是長遠之計。

警察局長黃永志則表示，南投編制警力1610人，現有預算警力1523人，經向中央呈報地方盼補足警力意見後，警政署已回覆同意若縣府能編足員額預算，將陸續補足南投87名警力，不過若要符合法令規定，完全不實施合署辦公，則需增補158名警力。

黃永志強調，部分派出所實施合署辦公、聯合執勤，是重新調配警力，除可讓員警休假及服勤時數符合法令規定，且整併後可增加24小時值班派出所員警的數量，深夜巡邏班次也大幅增加，增加見警率，但各派出所每日8至22時還是會有同仁值班受理報案及為民服務，不是裁撤派出所，不會對地方治安造成影響。

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