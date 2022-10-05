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    首頁　>　南投縣

    日月潭朝霧碼頭翻新啟用 蔡培慧推觀巴、綠色運動旅遊

    日月潭朝霧碼頭舉辦翻新啟用典禮，觀光局副局長周廷彰（左五）、魚池鄉長劉啟帆（左四），以及民進黨南投縣長參選人蔡培慧（右三）等人都到場。（記者劉濱銓攝）

    日月潭朝霧碼頭舉辦翻新啟用典禮，觀光局副局長周廷彰（左五）、魚池鄉長劉啟帆（左四），以及民進黨南投縣長參選人蔡培慧（右三）等人都到場。（記者劉濱銓攝）

    2022/10/05 17:02

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭朝霧碼頭今舉辦翻新啟用典禮，觀光局副局長周廷彰親自出席，魚池鄉長劉啟帆、埔里鎮長廖志城，以及民進黨南投縣長參選人蔡培慧、國民黨魚池鄉長參選人黃馨瑩等人都到場，日月潭風景區管理處表示，碼頭翻新不僅車位、腹地增加，也將有賣店、票亭，提供完善旅遊服務，蔡培慧則說，當選將推動大日月潭觀光巴士，串聯周邊鄉村，並讓電動船，以及SUP立式划槳，能與其他水上遊憩的綠色運動旅遊共榮發展。

    周廷彰說，朝霧與水社碼頭名列日月潭8景之一，在完成碼頭整建、提升功能後，將使日月潭8景更添亮點。

    日管處指出，朝霧碼頭先前腹地太小、遊憩功能受限，今年初進行整修，增加車位，延伸碼頭平台，創造廣場空間，將提供售票與購物服務，以及更寬廣的賞景視野，停車場另闢自行車道，維護單車族安全。

    蔡培慧表示，朝霧碼頭是潭區指標景點，為永續大日月潭地區觀光，當選將爭取並優化日月潭電動船政策，讓早期投入的業者，在電池更換有更友善的營運環境，並在政府補助下，吸引更多業者加入，營造環保綠能旅遊環境。

    在日月潭周邊鄉村，將推動觀光巴士，串聯如頭社活盆地，以及日月潭水源頭東光村的「向天圳」旅行等，讓遊客乘著觀巴，就能享受深度旅遊。

    另外，近年SUP風行，潭區也是國際客喜愛的運動旅遊景點，未來會結合遊艇業，以及獨木舟、鴨子船等水上遊憩業，共同將綠色運動旅遊的餅做大，提升水上遊憩品質。

    劉啟帆說，朝霧碼頭停車場為魚池鄉公所土地，經日管處整修，可提供更多車位，方便遊客駐足休憩，體驗朝霧水域的優美風景。

    日月潭朝霧碼頭翻新啟用，整修過的碼頭增加廣場空間，遊憩與賞景視野更加開闊。（記者劉濱銓攝）

    日月潭朝霧碼頭翻新啟用，整修過的碼頭增加廣場空間，遊憩與賞景視野更加開闊。（記者劉濱銓攝）

    日月潭朝霧碼頭舉辦翻新啟用典禮，民進黨南投縣長參選人蔡培慧（右）、埔里鎮長廖志城（左），一同在遊艇造景前合照紀念。（記者劉濱銓攝）

    日月潭朝霧碼頭舉辦翻新啟用典禮，民進黨南投縣長參選人蔡培慧（右）、埔里鎮長廖志城（左），一同在遊艇造景前合照紀念。（記者劉濱銓攝）

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