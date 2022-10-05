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    首頁　>　南投縣

    南投茶博4條小旅行 首增「防放鴿子條款」收費500元

    南投縣政府與太極美地發展協會規劃的「茶博4條小旅行」活動，也把竹山鎮瑞龍瀑布美景列入其中。（記者謝介裕攝）

    南投縣政府與太極美地發展協會規劃的「茶博4條小旅行」活動，也把竹山鎮瑞龍瀑布美景列入其中。（記者謝介裕攝）

    2022/10/05 12:52

    〔記者謝介裕／南投報導〕今年南投世界茶業博覽會（簡稱茶博），將於本月8日至16日在中興新村熱場展開，此次縣府與南投縣太極美地發展協會合作推出的「茶博4條小旅行」活動，特別增設「防放鴿子條款」，參與民眾須繳交500元報名費，不再像過去免費，值得民眾注意。

    南投縣太極美地發展協會理事長張淑貞表示，今年配合茶博規劃的4條小旅行路線，分別是10月8日登場的「省府日常散策路線」、10月12日「亮點茶莊-日月潭東峰紅茶路線」、10月14日「鐵道小學堂-集集廊帶路線」及10月15日「瑞龍瀑布-休閒農業區路線」，讓民眾在品茗之餘，更能透過觀光旅遊達到了解地方特色。

    往年因採免費制，對外一旦公告受理報名時間後，往往就被秒殺額滿，可是等到活動辦理當天，民眾的出席率多半偏低，且不管是不是真的有要事才缺席，也都未在事前向承辦單位提出說明，不但讓協會有種不被尊重之感，連帶也讓他人失去遞補參加的機會，因此，今年才改採收費制，凡參加民眾一律須繳交500元報名費，藉此改善報了名又不參加的情況發生，也就是所謂的「防放鴿子條款」。

    此次「茶博4條小旅行」活動，每個路線報名人數上限均為20人，除了「亮點茶莊-日月潭東峰紅茶路線」已額滿外，其他3條路線仍有餘額，有意者可洽詢協會0988-329830謝小姐，且所繳的500元費用，除了涵蓋車資、保險、導覽、午餐、茶博體驗等相關費用外，還可獲贈一份精美的伴手禮，歡迎民眾踴躍參加。

    南投縣政府與太極美地發展協會規劃的「茶博4條小旅行」活動，也特別把集集小火車等鐵道文化列入，圖為集集小火車行經綠色隧道交織出如明信片般的景緻。（記者謝介裕攝）

    南投縣政府與太極美地發展協會規劃的「茶博4條小旅行」活動，也特別把集集小火車等鐵道文化列入，圖為集集小火車行經綠色隧道交織出如明信片般的景緻。（記者謝介裕攝）

    日月潭湖光山色舉世聞名，此次被列入「茶博4條小旅行」活動中，一開放報名即被秒殺額滿。（記者謝介裕攝）

    日月潭湖光山色舉世聞名，此次被列入「茶博4條小旅行」活動中，一開放報名即被秒殺額滿。（記者謝介裕攝）

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