南投殯儀館新建工程 成立採購廉政平台防黑金介入

南投縣立殯儀館新建工程，4日下午成立採購廉政平台。（南投縣政府提供）

2022/10/05 10:37

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣立殯儀館使用逾40年，各項設施已不敷使用，南投縣政府編列近4億元預算，在目前縣立殯儀館東側的空地規劃新建殯儀館，為讓工程招標公開透明，防範黑道等勢力威脅及貪瀆案發生，邀請法務部廉政署、南投地檢署、調查局南投縣調查站及縣府建設、民政、政風處及採購中心主管，共同宣示成立啟動採購廉政平台，並同步召開新建工程招標說明會。

南投副縣長陳正昇指出，現有南投縣立殯儀館使用已超過40年，館內僅有各級禮廳4間、獨立靈堂12間、冰櫃38屜，設施老舊且不敷使用，在民眾逐漸習慣轉往殯儀館辦理治喪事宜趨勢下，每逢民俗旺日，禮廳、靈堂、冰櫃常供不應求，在既有縣立殯儀館東側的空地規劃新建殯儀館，並籌措近4億元經費，完工後，將可增加24間以上靈堂、6間以上禮廳及90屜以上冰櫃，以提供民眾更舒適的治喪環境，惟從2020年起辦理招標迄今已流標多次仍未能決標。

陳正昇指出，縣府期盼透過「縣立南投殯儀館新建工程」採購廉政平台的跨域合作，讓縣立殯儀館新建工程，能在檢、調及廉政署的強力防貪、肅貪能量相挺下，公開透明、免除不當外力威脅的順利招標、發包及施工，促成公、私部門協力打造出南投縣全新最優質的治喪環境。

廉政署中部地區調查組組長陳德芳指出，本次縣立南投殯儀館新建工程是南投縣政府首次導入機關採購廉政平台機制，藉由跨域溝通聯繫，及時解決與排除問題，並作為同仁執行公務過程最堅實的後盾，相信在公私協力、良善合作下，南投縣未來必會有更完善的殯葬設施。

南投縣立殯儀館使用逾40年，禮廳等各項設施老舊且已不敷使用。（資料照）

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